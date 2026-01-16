印度羽球賽》苦戰90分鐘吞敗 戚又仁無緣4強

BWF世界羽聯750系列的印度公開賽進入8強賽，男單戚又仁16日挑戰去年世錦賽銅牌、加拿大籍香港裔選手賴浩俊，戚又仁雖展現出強大意志，無奈最終還是在鏖戰3局後飲恨敗北。

現年21歲的賴浩俊，去年勇奪世界羽聯年度新人王獎項，世界排名飆升至19。即便如此，戚又仁並沒有落下氣勢，開局打得相當沉穩，反觀賴浩俊卻略顯保守，關鍵時刻戚又仁發生網前小球回擊拍子觸網失誤，18比21失守。

戚又仁戰術主打耐性與「磨」功，首局成效不錯。次局，處在順風面的他失誤太多，加上體力耗損過快，賴浩俊抓住機會打出9比0攻勢，沒想到戚又仁在絕對劣勢下依然堅守陣線，甚至21比17逆轉戰局。

決勝局，0比6的開局又讓戚又仁陷入被動狀態，雖連追5分，但隨後賴浩俊的強攻，以及自身的失誤，7比17無法再現奇蹟，以15比21輸掉第3局。

男雙李哲輝／楊博軒面對世界排名第2的大馬選手謝定峰／蘇偉譯，首局10比14追至15平，李哲輝發球失誤，楊博軒回擊掛網，19比21失手。次局李／楊兩人的失誤率偏高，一路被壓著打，以14比21棄拍，生涯5次交手都吃下敗仗。台灣女雙洪恩慈／謝沛珊、宋祐媗／許雅晴也都止步8強。