印度羽賽》克服腳傷陰霾 林俊易首奪超級750冠軍

儘管在上一站馬來西亞公開賽腳拉傷，恐影響本周印度羽球公開賽，不過寶島羽球好手「左手重炮」林俊易克服考驗，在印度站賽事一路前進，18日於男單決賽21比10、21比18直落二擊退印度世界排名第4好手克里斯提，勇奪生涯首座超級750系列賽事冠軍。

林俊易在印度公開賽前世界排名第12，雖未列入本站賽事男單種子，但攻擊能力不容小覷，丹麥選手安東森就曾稱讚過小林的殺球相當犀利，而去年中國大師賽林俊易首次打進超級750系列賽事男單決賽，當時不敵大陸選手翁泓陽，今年則在同等級的印度公開賽，成功舉起生涯首座超級750系列賽事冠軍獎盃，並帶走6萬6500美元獎金，以及獲得1萬1000分世界排名積分。

廣告 廣告

首局開打林俊易拚出4比0領先，在技術暫停前保持11比5優勢，後半局林俊易持續連續得分，透過連得8分將分差擴大到18比5，有多達13分領先保險，順利21比10先馳得點。

第2局林俊易2比0有不錯開始，但克里斯提也不是那麼容易對付，很快將分數超前，技術暫停前林俊易9比11落後，保持後半局追上的機會，準決賽後受訪時就明白說出「有種很想要贏的感覺」的林俊易，保持放開打的心情努力抗衡，藉著幾波強勢進攻都能把落後分數追平，並在該局尾聲用連得6分精彩收尾，20比18先出現賽末點，最後再用自己的招牌重炮扣殺再次殺穿克里斯提防守，成功直落二結束比賽。