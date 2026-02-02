印度聖河成下水道！「水質黑黃散發臭味」無法處理 德里陷飲水困境
印度首都德里因亞穆納河水質嚴重惡化，導致該市9座主要水廠中有6座被迫關閉，使數百萬居民陷入飲水困境。根據德里水務委員會表示，全市約有兩百萬人受到影響，許多地區連續數天無水可用，即使恢復供水後，水質也呈現黑色或黃色，散發腐臭味。
住在德里西北部夏爾馬區（Sharma Enclave）的居民庫馬爾（Ravinder Kumar）向媒體表示，「水每三天才來一次，即使來了，乾淨水也只供應一小時。」這名55歲的3寶爸每天必須踩著及踝深的污泥才能離開家門，然而屋內卻連一滴飲用水都沒有。
亞穆納河被視為印度聖河，受到數百萬人崇拜，但目前已被工業廢水中的氨污染至無法處理的程度。德里水務委員會上週四表示，全市43個社區約兩百萬居民受到水資源短缺影響。當媒體於週二聯繫所有受影響社區的居民福利協會時，其中10個代表超過60萬人的協會表示，他們已經數天沒有水可用。
夏爾馬區另一位居民巴拉（Shashi Bala）說，「大家的健康都在惡化，這裡到處都很髒。」
在德里西部的拉古比爾納加爾（Raghubir Nagar）社區，居民卡馬特（Raja Kamat）表示，該區連續五天沒有水，上週五終於來水時，水卻是黑色且看似有毒。目前每天供水時間僅約30分鐘。
亞穆納河全長約1,376公里，從喜馬拉雅山脈的冰川向南流經多個印度邦。雖然只有百分之2的河段流經德里，但根據政府監測委員會的數據，德里卻貢獻了約百分之76的總污染量。河水中的溶解氧含量經常降至零，使這條歷史悠久的水道變成一條窒息水生生物的化糞池。
德里的水危機因其混亂的城市發展而更加嚴重。無計劃的都市化使數百萬人生活在未規劃的社區，缺乏基本的管道或排水系統。根據2022年關於德里地下水重金屬污染的研究，缺乏污水管理使廢水滲入土壤，也污染了城市的地下水資源。
VIDEO | Delhi: A thick layer of toxic froth resurfaced at the Yamuna ghat in Kalindi Kunj making large stretches of the river nearly invisible.
The froth accumulated heavily along the riverbank, clinging to their sides, and dust particles were also visibly embedded in the froth.… pic.twitter.com/ScHVgpltEz
— Press Trust of India (@PTI_News) January 11, 2026
