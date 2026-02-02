印度聖河成下水道！「水質黑黃散發臭味」無法處理 德里陷飲水困境

印度首都德里因亞穆納河水質嚴重惡化，導致該市9座主要水廠中有6座被迫關閉，使數百萬居民陷入飲水困境。根據德里水務委員會表示，全市約有兩百萬人受到影響，許多地區連續數天無水可用，即使恢復供水後，水質也呈現黑色或黃色，散發腐臭味。

被視為印度聖河的 亞 穆納河水質惡化，幾乎無法處理。（圖／美聯社）

住在德里西北部夏爾馬區（Sharma Enclave）的居民庫馬爾（Ravinder Kumar）向媒體表示，「水每三天才來一次，即使來了，乾淨水也只供應一小時。」這名55歲的3寶爸每天必須踩著及踝深的污泥才能離開家門，然而屋內卻連一滴飲用水都沒有。

亞穆納河被視為印度聖河，受到數百萬人崇拜，但目前已被工業廢水中的氨污染至無法處理的程度。德里水務委員會上週四表示，全市43個社區約兩百萬居民受到水資源短缺影響。當媒體於週二聯繫所有受影響社區的居民福利協會時，其中10個代表超過60萬人的協會表示，他們已經數天沒有水可用。

夏爾馬區另一位居民巴拉（Shashi Bala）說，「大家的健康都在惡化，這裡到處都很髒。」

在德里西部的拉古比爾納加爾（Raghubir Nagar）社區，居民卡馬特（Raja Kamat）表示，該區連續五天沒有水，上週五終於來水時，水卻是黑色且看似有毒。目前每天供水時間僅約30分鐘。

亞穆納河全長約1,376公里，從喜馬拉雅山脈的冰川向南流經多個印度邦。雖然只有百分之2的河段流經德里，但根據政府監測委員會的數據，德里卻貢獻了約百分之76的總污染量。河水中的溶解氧含量經常降至零，使這條歷史悠久的水道變成一條窒息水生生物的化糞池。

德里的水危機因其混亂的城市發展而更加嚴重。無計劃的都市化使數百萬人生活在未規劃的社區，缺乏基本的管道或排水系統。根據2022年關於德里地下水重金屬污染的研究，缺乏污水管理使廢水滲入土壤，也污染了城市的地下水資源。

