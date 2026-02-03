印度聽川普的話！不再買俄石油，關稅從50%降至18%。圖／翻自politico.com

美國總統川普在本月2日宣布，已與印度總理莫迪達成一項貿易協議，將把對印度關稅降至18%。原本美對印度課關稅25%，但川普先前威脅，若印度執意繼續向俄羅斯購入石油，就要把關稅再加25%，等於是50%。現在印度與川普達成協議，川普也將把50%關稅降至18%。

川普表示，莫迪在雙方通話中已同意停止向俄羅斯採購石油，並將採取行動，希冀降低對美國的關稅與非關稅壁壘至零，同時也將向美國採購能源、科技、農產品，煤炭與其他產品，總額估計超過5000億美元。川普就直呼，美國與印度之間達成一份貿易協議，「我們與印度的極佳關係，未來將更加鞏固」，並宣布美對印度商品課徵的25%對等關稅降至18%。

此外，先前川普向印度施壓，若持續採購俄國石油，將會再加25%關稅。不過知情官員也表示，川普將移除這外加的25%關稅。換句話說，美國對絕大多數印度商品的整體關稅，將從50%降至18%，等於對印度紡織、機械與其他商品的關稅大幅調降。

就在上週，莫迪才和歐盟共同宣布達成一項具有里程碑的貿易協議，這也是印度與歐洲「斷聯」近20年後，重啟對話。

川普的高關稅稅率政策，已影響印度對美國市場近55%出口，一度打擊印度這「製造強國」的招牌。關稅稅率下降的消息公布後，印度基準股價指數Nifty 50指數期貨在交投清淡中一度飆升3.8%，在美掛牌的iShares MSCI India ETF則是上漲2.4%，印度盧比兌美元匯率在離岸交易中勁升1%。



