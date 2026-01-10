印度自製多管火箭「蘇利耶之箭」首亮相

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」6日報導，印度首款自製通用多口徑火箭發射系統「蘇利耶之箭」（Suryastra），日前在陸軍節閱兵彩排期間首度公開展示，未來將能強化印軍遠程打擊能量。

報導指出，印度本月15日將迎來第78屆陸軍節，按往例將舉行盛大慶祝典禮和閱兵，近日也在大城齋浦爾進行彩排，期間首次公開與以色列合作開發的首款國產通用多口徑多管火箭系統「蘇利耶之箭」；蘇利耶是印度神話中的太陽神。

「蘇利耶之箭」由印度國防企業NIBE與以色列埃比特系統公司共同研發，改良自埃比特旗下「精確通用發射系統」（PULS）；該系統採輪式構型，可搭載2枚370公厘、射程300公里的「掠奪鷹」（Predator Hawk）飛彈，以及4枚306公厘、射程150公里的增程導引火箭彈，可望提升印軍縱深打擊和中遠程精確打擊能力，滿足多元任務需求。

目前印度陸軍已斥資6900萬美元（約新臺幣21.9億元），向NIBE和埃比特採購「蘇利耶之箭」，未來正式部署後，將與現役「Pinaka」多管火箭系統搭配，強化地面部隊關鍵打擊火力，肆應日益複雜的安全環境挑戰。

印度首款國產通用多口徑火箭發射系統「蘇利耶之箭」，在閱兵彩排期間首度公開。（取自Indian Defence Times臉書）