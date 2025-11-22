印度自製戰機「光輝」杜拜航空展墜毀 飛行員不幸罹難
印度空軍自製的「光輝」（Tejas）戰機於11月21日發生墜毀事故，造成飛行員不幸身亡，這起事件震驚國際航空界。（圖片來源／印度第9頻道）
在阿拉伯聯合大公國杜拜航展上，印度空軍自製的「光輝」（Tejas）戰機於11月21日發生墜毀事故，造成飛行員不幸身亡。這起事件震驚國際航空界，也為印度推動自主國防工業的努力蒙上陰影。戰鬥機約在台灣時間晚間6時10分左右墜毀，墜地後當場炸出火球，單從影片畫面研判，飛行員在最後一刻仍嘗試拉起飛機，而未彈射求生。
根據主辦單位與印度空軍的消息，事故發生在航展的飛行表演環節。這架由印度斯坦航空公司（HAL）研製的輕型戰鬥機，在進行高難度動作時突然失控，隨後墜落並起火。救援人員立即趕赴現場，但飛行員仍宣告不治。杜拜航展方面隨即中止相關表演，並展開事故調查。
印度空軍自製的「光輝」，杜拜航展墜毀
「光輝」戰機是印度耗時多年研發的國產輕型戰鬥機，象徵印度在航空與防務自主化上的重要里程碑。印度政府近年積極推動「印度製造」政策，期望減少對外國軍備的依賴。此次事故不僅引發外界對「光輝」戰機安全性的質疑，也可能影響印度在國際市場的推廣計畫。
Tejas計畫的研發時間長達三十多年，上世紀 80 年代啟動「輕型戰鬥機計畫」（LCA）到最終服役的詳細歷史，主要分成「LCA 計畫啟動」、「技術發展階段」、「正式命名與服役」三個階段，但這款戰機經常被外界戲稱為「印度最耗時的計畫」。
開發過程耗時30年，關鍵部件仍仰賴進口
發展過程中遇到發動機問題： 印度原本希望採用國產的 Kaveri 發動機，但該發動機研發至今仍未完成。Tejas Mk-1/Mk-1A 因此被迫採用美國奇異（GE）的 F404-GE-IN20 渦輪扇發動機。還有電傳飛控系統、雷達和航電系統等關鍵技術最初依賴國外協助，導致研發進度緩慢。
在這次事故後，印度空軍在聲明中表示，將全力配合杜拜當局調查事故原因，並強調目前仍不宜對技術問題下定論。印度國防部則向罹難飛行員致哀，並指出這起事件不會動搖印度持續推進自主國防工業的決心。
印度方面則強調，將持續改進「光輝」的設計與測試
杜拜航展是全球最重要的航空展之一，吸引各國展示最新軍民用飛機與防務技術。印度原本希望藉由「光輝」戰機的亮相，展現其航空工業的成熟度，並吸引潛在買家。然而，墜機事件使得印度的宣傳努力受到嚴重打擊。外界分析，這起事故可能影響印度未來的出口談判，尤其是在與東南亞及非洲國家洽談的軍售案。
「光輝」戰機自研發以來便爭議不斷，曾因設計延宕、性能質疑而多次推遲服役。雖然近年逐步投入印度空軍使用，但仍面臨可靠性與維護成本的挑戰。此次在國際舞台上的墜毀，更凸顯印度在自主研製戰機道路上的艱難。
目前，杜拜航展主辦方已宣布成立專案小組，調查事故細節並檢視安全規範。印度方面則強調，將持續改進「光輝」戰機的設計與測試，確保未來能在國際市場上展現競爭力。
更多信傳媒報導
曾批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」 日本議員請求驅逐出境
李洋部長頒國家運動產業發展中心董監事聘函 鄭仁傑榮任首屆董事長
60歲開始越活越聰明！：大腦與心境的瞬間保養法
其他人也在看
距中印邊境僅30公里! 印度啟用新空軍基地 退役元帥：對中國施壓
[Newtalk新聞] 印度於 12 日啟用了位於列城地區的穆德尼奧馬空軍基地，距中印邊境實際控制線僅 30 公里。這一舉動迅速引發外界關注，它不僅位置敏感，更直接提升了印度在邊境地區的軍事能力，再度將中印邊境問題推向焦點。 在基地啟用儀式上，印度空軍參謀長辛格（Amar Preet Singh）親自駕駛 C-130J 運輸機降落新跑道，象徵基地正式投入使用。根據公開資料，這條長達 2.7 公里的跑道可支持 C-130J 運輸機、陣風戰鬥機以及蘇-30 戰鬥機等多種主力機型起降，使印度空軍能夠直接從前沿基地快速進入邊境空域，大幅縮短反應時間。 俄製蘇-30戰機，具有自動駕駛功能，可以在低空沿地形飛行，還能獨立和團體接戰陸海空目標。 圖：翻攝俄羅斯官方通訊社（TASS） 基地選址極具戰略意涵，其靠近中印邊境曾發生摩擦的敏感地帶，意味著印度空軍在高海拔地區的作戰能力得到顯著提升。印度退役空軍元帥卡普爾（Sanjeev Kapoor）公開表示，穆德尼奧馬基地的啟用將對中國施加更大壓力。這一表態並非僅為姿態，而是印度軍方真實戰略意圖的反映，透過強化前沿部署，提升對中國的威懾力。 觀察印度近年的新頭殼 ・ 1 天前
中國灰色地帶威脅！葛來儀籲：加速對台軍售
[NOWnews今日新聞]美國聯邦參議院外交委員會今（21）日召開「檢視台灣韌性強化法執行情況及未來美台合作機會」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」（GermanMarshallFund）印太計畫主任葛...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本福食解禁 外交部：持續為國民食安把關
衛福部食藥署宣布全面解禁日本福島5縣食品，外交部今天(22日)對此表示肯定，並重申這個決定有助台灣與日本關係的進一步發展，外交部同時強調，未來仍將秉持維護國人健康、科學依據等原則，配合食藥署與日方保持聯繫，持續守護國人的食品安全。台灣在日本311福島核災發生後禁止福島5縣食品進口，2022年開始陸續解禁；衛福部食藥署今年8月29日預告，將在60天內廢止「雙證管理」規定，回歸源頭管理及邊境管制；11月21日表示，預告期間未接獲反對意見，因此公告日本食品採取常態管理措施。 外交部對此表示肯定，食藥署這項決定有助台日關係進一步發展，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部今後也將秉持維護國人健康、兼顧國際標準，以及科學依據等原則，配合主管機關並與日方保持聯繫，持續為國民食安把關。』 外交部曾在9月下旬就主動對外說明，福島食品的禁令雖對台日貿易量影響有限，但因311對日本造成重大衝擊，因此日本政府也很重視食品輸台議題；外交部在處理時，一方面了解日本的困難，一方面也知道食藥署職責所在，所以這些年來一直配合食藥署，積極向日本國會議員及地方議員說明，不過幾乎所有訪台議員都仍渴望台灣能儘快解除禁令，所以中央廣播電台 ・ 1 天前
印度料理不只咖哩、烤餅！印度遊牧女主廚來台，「夏花餐室」雙廚四手餐會登場
首先要介紹的是以現代手法詮釋印度地方料理的「夏花餐室」，顛覆你對印度料理的想像。11月21、22日兩天，更迎來開業後首場雙廚四手餐會，邀請印度新銳女主廚Gayatri與主廚Joseph攜手，以13道菜構築一場舌尖上的文化辯證。兩位主廚雖首次合作，卻擁有相同理念，那就是讓世人看...styletc ・ 2 天前
影/印度光輝戰機「頭朝下直撞地面」飛行員殉職 空軍悲痛證實
印度又爆空難！印度空軍1架「光輝戰機」（Tejas Fighter）在杜拜當地時間21日下午參加杜拜航空展，表演特技展示期間墜毀，飛行員不幸殉職，印度空軍已成立調查委員會釐清詳細內情。中天新聞網 ・ 1 天前
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。中央社 ・ 1 天前
(影) 川普白宮大救場 ! 紐約準市長被連環拷問 火速被護航全網爆笑
[Newtalk新聞] 美國總統川普於 11 月 21 日在白宮接見即將上任的紐約市長佐蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani），現場氣氛既緊張又有趣，成為媒體熱點。 馬姆達尼與川普的會面一開始氣氛融洽。馬姆達尼表示，許多川普支持者也支持他，川普則對他讚譽有加，甚至稱這位準市長將會「做一些非常棒的事情」，並笑稱喜歡這位「共產黨」市長。有網友表示，川普對馬姆達尼的支持態度似乎讓原本對他有疑慮的川粉也感到好奇。 白宮現場還上演了「英雄出手」一幕。當記者質疑馬姆達尼支持環保新政，卻乘飛機前來白宮時，準市長一時語塞，僅能表示會使用各種交通方式改善紐約交通負擔。眼看氣氛緊張，川普立刻跳出來「救場」：他解釋說，「飛機 30 分鐘就到了，火車和開車都要很久！」全場爆笑，原本緊繃的場面瞬間緩和。 有網友表示，川普對馬姆達尼的支持態度似乎讓原本對他有疑慮的川粉也感到好奇。 圖：x.com/ZohranKMamdani 川普在接受媒體訪問時還談及與馬姆達尼的對話，表示兩人部分想法不謀而合，但成本問題至關重要。他指出，現在流行用「負擔能力」這個詞，而「食品雜貨」雖然有些老套，但也非常貼切，顯示他對民生議新頭殼 ・ 1 天前
高手交鋒 川普與曼達尼白宮「相見歡」
法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)21日和紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，數月來的冷嘲熱諷煙消雲散，雙方都笑容滿面並承諾將擱置彼此的不和，為紐約市的未來共同合作。 34歲的曼達尼從沒沒無聞到一舉贏得11月4日的紐約市長選舉，即將成為紐約首位穆斯林市長。他先前和川普發生激烈的口水戰，將這位共和黨籍總統比喻為「剝削房客的惡房東」。 華盛頓觀察家原本預期會看到自稱為民主社會主義者的曼達尼和川普的會面火花四射，因為川普曾經稱這位市長當選人是「共產主義者」，並暗示應該驅逐這位出生於烏干達的紐約客。 但這場在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會面卻是彬彬有禮。79歲的川普笑容滿面地讚揚了曼達尼獲得歷史性的選舉勝利，表示他能有「出色的表現」，並說曼達尼是個「真心想讓紐約再次偉大的人」。 川普表示，「我們將協助他讓大家的夢想成真：擁有一個強大且安全的紐約」。 曼達尼則形容這場面對面會談「非常有成效」，並提及雙方對這座美國金融中心和最大城市「共同的讚賞與熱愛」。 川普和曼達尼都來自紐約市皇后區(Queens)，也都是政治秀高手，但他們的風格截然中央廣播電台 ・ 1 天前
遭控與垃圾山主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆說話了！
高雄月世界垃圾山事件引發各界議論，主謀岡山區碧紅里長李有財身分也備受關注，針對藍營指控綠營與李有財關係匪淺，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆更曾出席李經營的園鑫茶行開幕活動，對此，許、賴均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。另民進黨高市黨部已於21日火速開除李有財黨籍。中時新聞網 ・ 1 天前
美國據傳提出28點俄烏和平計劃 包括烏克蘭永不加入北約及俄羅斯重返G7
有媒體披露了草案內容，包括烏克蘭軍隊被限製在60萬人，但歐洲國家的戰鬥機將被部署在波蘭。通過取消制裁和邀請俄羅斯重新加入七國集團，俄羅斯將重新融入全球經濟。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
飛機左引擎捲「飄來塑膠袋」 華航：第一時間關發動機、無飛安疑慮
昨（21）天傍晚接近5點，桃園機場有民眾目擊一架華航班機的左側引擎捲入異物，引發飛安疑慮。華航證實航機在後推地面作業時，忽然飄來塑膠袋，並捲入發動機，第一時間檢測完後已順利啟程，沒有飛安問題。引擎捲塑台視新聞網 ・ 1 天前
（影）印度「光輝」戰機杜拜航展表演墜毀 飛行員喪生
[Newtalk新聞] 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，今天（21日）在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。這起事故震驚數萬觀眾，印度空軍隨即宣布成立調查委員會，初步懷疑高G力機動或引擎故障所致。杜拜當局確認無地面傷亡，航展最後一天活動短暫中斷。 事故發生於當地時間下午2時10分（台北時間下午6時10分），位於阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）附近的展場。目擊影片顯示，光輝Mk1A型戰機正執行高難度「Split-S」翻轉動作，高度僅約500英尺時突然鼻俯衝失控，撞擊跑道邊緣後起火燃燒。印度空軍透過社群媒體表示：「光輝戰機在杜拜航展空中表演中遇險，飛行員辛格（Wing Commander Vikram Singh）不幸身亡。我們深感悲痛，並堅定支持家屬。」辛格上校擁有逾1,500小時飛行經驗，曾多次參與測試任務。 「光輝」為印度首款國產4.5代多用途戰機，由印度航空發展局（ADA）設計、印度航空工業有限公司（HAL）製造，配備美國通用電氣F404引擎，主要用於空防與近距支援。印度空軍目新頭殼 ・ 1 天前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 19 小時前
壢警雷厲掃黑 查獲泰籍男酒駕、台男持喪屍煙彈
桃園市中壢警分局昨(21)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等桃警團隊，共動員99名警力，在中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步針對外籍人口加強盤查，全桃園電子報 ・ 1 天前
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧這樣看
[NOWnews今日新聞]立法院會昨通過《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中日緊張升溫！中國今起再封鎖黃海海域兩週實施軍事任務
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續升溫之際，中國再度在黃海沿岸大規模軍事動作！大連海事局22日發布航行警告，宣布自今（23）日下午4時起至12月7日下午4時止，於渤海海峽及黃海北部部分水域執行軍事任務，期間禁止船舶駛入，中國近期在黃海頻繁進行實彈射擊，被解讀為對日本、美國及周邊海域局勢變化的訊號。 根據中國海事局公告，此次軍演範圍介於「38-51.7N 121-38.2E、38-34.2N 121-38.2E、38-33.9N 121-07.9E、38-48.2N 121-14.1E」等連線區域，位於遼寧大連市以南、渤海與黃海交界近海，屬中國北方重要軍港及戰略航道，公告並明確指示「禁止駛入」，顯示演訓性質具排他性。 值得注意的是，這並非單一演訓，中國自11月中旬以來連續在黃海多處海域實施軍事演習，包含11月17日至19日期間在黃海中部連續3天、每日24小時進行實彈射擊；11月18日至25日亦在黃海南部連續8天進行實彈射擊，頻率之高、範圍之廣，皆引起國際安全分析關注。 近期中日因國防及涉台議題屢生摩擦，日本首相重申「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈，雙方在外交層新頭殼 ・ 5 小時前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前