印度自製戰機「光輝」杜拜航空展墜毀 飛行員不幸罹難

印度空軍自製的「光輝」（Tejas）戰機於11月21日發生墜毀事故，造成飛行員不幸身亡，這起事件震驚國際航空界。（圖片來源／印度第9頻道）

在阿拉伯聯合大公國杜拜航展上，印度空軍自製的「光輝」（Tejas）戰機於11月21日發生墜毀事故，造成飛行員不幸身亡。這起事件震驚國際航空界，也為印度推動自主國防工業的努力蒙上陰影。戰鬥機約在台灣時間晚間6時10分左右墜毀，墜地後當場炸出火球，單從影片畫面研判，飛行員在最後一刻仍嘗試拉起飛機，而未彈射求生。

根據主辦單位與印度空軍的消息，事故發生在航展的飛行表演環節。這架由印度斯坦航空公司（HAL）研製的輕型戰鬥機，在進行高難度動作時突然失控，隨後墜落並起火。救援人員立即趕赴現場，但飛行員仍宣告不治。杜拜航展方面隨即中止相關表演，並展開事故調查。

印度空軍自製的「光輝」，杜拜航展墜毀

「光輝」戰機是印度耗時多年研發的國產輕型戰鬥機，象徵印度在航空與防務自主化上的重要里程碑。印度政府近年積極推動「印度製造」政策，期望減少對外國軍備的依賴。此次事故不僅引發外界對「光輝」戰機安全性的質疑，也可能影響印度在國際市場的推廣計畫。

Tejas計畫的研發時間長達三十多年，上世紀 80 年代啟動「輕型戰鬥機計畫」（LCA）到最終服役的詳細歷史，主要分成「LCA 計畫啟動」、「技術發展階段」、「正式命名與服役」三個階段，但這款戰機經常被外界戲稱為「印度最耗時的計畫」。

開發過程耗時30年，關鍵部件仍仰賴進口

發展過程中遇到發動機問題： 印度原本希望採用國產的 Kaveri 發動機，但該發動機研發至今仍未完成。Tejas Mk-1/Mk-1A 因此被迫採用美國奇異（GE）的 F404-GE-IN20 渦輪扇發動機。還有電傳飛控系統、雷達和航電系統等關鍵技術最初依賴國外協助，導致研發進度緩慢。

在這次事故後，印度空軍在聲明中表示，將全力配合杜拜當局調查事故原因，並強調目前仍不宜對技術問題下定論。印度國防部則向罹難飛行員致哀，並指出這起事件不會動搖印度持續推進自主國防工業的決心。

印度方面則強調，將持續改進「光輝」的設計與測試

杜拜航展是全球最重要的航空展之一，吸引各國展示最新軍民用飛機與防務技術。印度原本希望藉由「光輝」戰機的亮相，展現其航空工業的成熟度，並吸引潛在買家。然而，墜機事件使得印度的宣傳努力受到嚴重打擊。外界分析，這起事故可能影響印度未來的出口談判，尤其是在與東南亞及非洲國家洽談的軍售案。

「光輝」戰機自研發以來便爭議不斷，曾因設計延宕、性能質疑而多次推遲服役。雖然近年逐步投入印度空軍使用，但仍面臨可靠性與維護成本的挑戰。此次在國際舞台上的墜毀，更凸顯印度在自主研製戰機道路上的艱難。

目前，杜拜航展主辦方已宣布成立專案小組，調查事故細節並檢視安全規範。印度方面則強調，將持續改進「光輝」戰機的設計與測試，確保未來能在國際市場上展現競爭力。

