印度自製「長程極音速反艦飛彈」亮相

記者賴韋廷／綜合報導

印度在26日第77屆「共和國日」年度閱兵中，公開展示新型自製「長程極音速反艦飛彈」（LR-AShM），展現國防研究能量，未來可能進一步開發供水面艦艇及陸空軍使用的LR-AShM，全面提升印軍打擊效能。

軍聞網站「The War Zone」報導，LR-AShM為印度國防研究暨發展組織（DRDO）研發，由12×12輪型卡車裝載。飛彈長度約14公尺、直徑1.4公尺，重量約20噸，採用2級固態火箭發動機驅動，極速可達10馬赫，射程逾1500公里。結合印度國產高精度感測器套件，能在飛行末段以低空突防方式躲避偵測，具優異打擊能力。印軍指出，新型飛彈預計交付海軍所屬的岸防砲兵連操作。

廣告 廣告

外界先前推測LR-AShM為極音速滑翔載具（HGV），報導依據飛彈外型特徵分析，認為更可能是一款具滑翔能力的「準彈道飛彈」，這類飛彈能在進入飛行末段後，進行類似海豚跳躍的「跳躍滑翔」機動，以增加防空系統的追蹤和攔截難度，進而提升打擊率。

報導說，印度2024年11月已完成LR-AShM飛行測試，驗證其末端機動與命中精準度皆達預期，顯示該系統已趨成熟。接下來可能進一步開發艦載版，也可能研發可由空軍戰機掛載的空射型，或裝配不同彈頭執行對地打擊任務的陸軍版本，加強建構「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。

印度長程極音速反艦飛彈，日前在「共和國日」閱兵亮相。（達志影像／美聯社資料照片）