印度與歐盟拍板自由貿易協定 歐盟出口商狂省1492億關稅

印度總理莫迪（中）1月27日在印度會晤前，歡迎歐洲理事會主席柯斯塔（左）和歐盟委員會主席范德賴恩。（美聯社）



印度與歐盟已達成一項具里程碑意義的自由貿易協定，總額將占全球GDP的25%，並為歐盟出口商免除最多達40億歐元的關稅，並可能讓歐盟對印度的出貨量翻倍，該協議更被歐盟形容為「所有貿易之母」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）范德賴恩與歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）26日造訪印度。隨後，印度總理莫迪（Narendra Modi）27日宣布簽署《印度-歐盟自由貿易協定》，指出該協議涵蓋全球GDP的25%，及全球貿易總額的3分之1。歐盟執委會主席范德賴恩也表示，歐盟和印度已就一項貿易協議達成一致，該協議將為20億人創造市場。報導指出，該協議將為歐盟出口商免除最多達40億歐元（約1492億元台幣）的關稅。

金融時報報導，范德賴恩27日向莫迪表示，「我們做到了，我們交付了『所有貿易之母』。」她說，「這是2個巨頭，即世界第2大和第4大經濟體的故事。」莫迪表示，這項協議將為印度與歐洲市場帶來重大機會，「這是世界2大經濟體之間夥伴關係的最佳範例。」

印度對歐關稅狂降！ 汽車、酒、機械關稅全下修

這項協議被歐盟形容為雙方有史以來最大規模的協議，將大幅削減或降低歐盟出口至印度的96.6%產品關稅，包括汽車、酒類與機械；但在乳製品、糖和部分肉類的農業領域則未納入協議。

根據歐盟聲明，新德里將給予布魯塞爾關稅減讓，「這是印度其他任何貿易夥伴都未曾獲得的待遇」。歐洲汽車的關稅將逐步從110%下調至10%，並設定每年25萬輛的配額。

原先機械產品最高達44%的關稅、化學品最高22%的關稅、藥品最高11%的關稅，將大多被取消。鋼鐵與鐵製品最高達22%的關稅，也將在10年內逐步取消。還有被歐盟形容為「高到負擔不起（prohibitive）」的歐洲食品關稅高達36%，也將被降低或取消。

印度對葡萄酒的關稅將從150%降至75%，最終降至低至20%的水平；橄欖油的關稅將在5年內從45%降至0。對麵包和糖果等加工農產品徵收的高達50%的關稅，也將被取消。

根據印度紡織工業總會（Confederation of Indian Textile Industry，CITI）則稱讚這項協議是「遊戲規則改變者」（game-changer）。

協議仍待雙方批准 歐印年貿易額逾1800億歐元

這項協議在正式生效前，還需送交歐洲理事會與歐洲議會，以及印度內閣批准。根據布魯塞爾的數據，歐盟與印度每年的商品與服務貿易額超過1800億歐元。

該協議是自美國總統川普對印度發起關稅閃電戰以來，印度簽署的一系列貿易協定中最新一項。根據巴克萊銀行（Barclays）的經濟學家，莫迪政府與占其總貿易額約55%的國家已完成協議，或正在進行談判，近期也已與英國、紐西蘭及阿曼敲定貿易協議。

歐盟立法機構上週投票決定，延後批准一項籌備已久、與南美洲經濟體「南方共同市場」（Mercosur）集團的貿易協定。該協議遭到歐盟農民反對，因為他們認為自己無法與更便宜的進口產品競爭。

