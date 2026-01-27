印度與歐盟達成自由貿易協定 大幅降低對歐汽車、酒類關稅

印度和歐盟週二（27日）表示，雙方已經敲定一項極具里程碑意義的自由貿易協定，以此作為與美國貿易關係不穩定的共同應對舉措。根據協議內容，印度將調降對歐洲汽車與葡萄酒等多項關稅，歐洲出口商預計能免除約40億歐元的關稅，印度總理莫迪更稱，這是史上最偉大的貿易協議。

《路透社》報導，歐盟表示，該協定具體做法是取消或降低96.6%的貿易商品關稅，每年可為歐洲出口商節省約40億歐元的關稅。印度貿易部在聲明中指出，歐盟將在7年內削減99.5%的印度商品貿易關稅，其中印度海鮮、皮革和紡織品、化學品、橡膠以及珠寶等關稅將降至0%。

歐盟聲明稱，印度將在5年內把汽車關稅從110%削減至10%，多個歐洲汽車製造商可能因此受益，同時印度也將把葡萄酒等酒類關稅從150%降至75%，並逐步調降到20%。歐盟表示，協議還將降低一系列歐盟商品輸往印度的關稅，包括機械、電氣設備、化學品以及鋼鐵。

印度總理莫迪表示，歐盟和印度簽署了一項重要協議，「全世界的人都稱之為史上最偉大的協議，這項協議將為印度14億人口和歐洲數百萬民眾帶來許多機會」。據印度政府官員透露，此項印歐協議預計將在經過5到6個月的法律審查後正式簽署，並在一年內開始實施。

