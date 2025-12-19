中央社

印度舉行WHO傳統醫學峰會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

世界衛生組織（WHO）傳統醫學全球高峰會在印度登場，分享包含印度整合國家級計畫和公衛體系應用在非傳染性疾病管理的經歷，並分享包括台灣等各國相關經驗。圖為與會的印度阿育吠陀部（Ministry of AYUSH）部長暨衛生與家庭福利部部長賈達夫（Prataprao Jadhav）。

中央社記者李晉緯新德里攝 114年12月19日

