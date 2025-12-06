印度航班大亂機位難求 民航部制訂票價上限

（中央社記者李晉緯新德里6日專電）印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航班大規模取消、延誤情形持續，在機位難求的情況下，票價飆漲，引發民眾激烈反彈，印度民航部今天緊急下令，對各航空公司實施臨時票價上限規範。

根據印度政府的指示，印度國內航班票價不得超過上限，500公里以內的單程票價不得超過7500盧比（約新台幣2600元），500至1000公里的上限是1.2萬盧比，1000至1500公里的上限是1.5萬盧比，超過1500公里則為1.8萬盧比，上述價格不含機場稅等其他費用。

IndiGo大規模航班取消情形早在11月時就已經出現，整個月共取消1232個航班，情況在邁入12月後愈來愈嚴重，4日取消超過500個航班，5日更是有超過1000個航班被取消。

針對航班大亂的原因，IndiGo執行長艾伯特（Pieter Elbert）先前表示，包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題，這些營運上遇到的挑戰累積起來，產生一連串負面影響。

IndiGo是印度最大的航空公司，每天有2300個航班，而印度國內線航班，有60%由IndiGo營運，連續幾天下來，印度各機場航班大亂，旅客改訂其他航空公司的機票時，發現票價持續飆漲。

今日印度（India Today）報導，飛往德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）、班加羅爾（Bengaluru）的機票，票價漲了3至4倍。

從德里直飛孟買的機票，價格飆至6萬5460盧比，加爾各答飛往孟買的機票，票價高達9萬盧比，班加羅爾飛往新德里的機票價格，也漲至8.8萬盧比，票價直逼國際線航班。

印度民航部（Ministry of Civil Aviation）接到投訴後，宣布對航空公司實施臨時票價上限的規範，並警告所有航空公司，在現今航班大亂時期，若違反相關規定，將會嚴重處罰。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，民航部已經向各航空公司發出「正式指令」，要求業者嚴格遵守已定下的票價上限，並警告，「為了維護公眾利益，任何違反規定的行為，都將立即受到糾正」，但也補充，這樣的規定是臨時性的，待局勢完全穩定後就會終止。

民航部的聲明指出，他們已經注意到在航班大亂期間，部分航空公司出現票價異常飆高的情況，因此民航部採取緊急管控措施，並稱相關指令旨在維護市場價格秩序，防止任何利用旅客困境來牟利的行為，並確保包括老年人、學生、病人等急需移動的民眾，在此期間不會因此有經濟上的困難。

新德里電視台（NDTV）報導，民航部已指示IndiGo立即完成所有乘客的退款程序，根據該部的強制性要求，所有涉及取消或延誤航班的退款流程，須在2025年12月7日週日晚上8時前全部完成。

此外，根據民航部的聲明，各家航空公司都被要求，不得向因航班取消而影響旅行計劃的乘客，收取任何的改簽費用。（編輯：謝怡璇）1141206