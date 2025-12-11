印度航空龍頭IndiGo航班大亂 加賠1萬盧比代金券

（中央社記者李晉緯新德里11日專電）印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）今天仍有超過100個航班取消，該公司今天宣布，將針對12月3日到5日滯留機場的旅客，額外提供1萬盧比（約新台幣3456元）的代金券作為賠償。

IndiGo連續出現航班大量取消、延誤已進入第10天，該公司今天發布聲明表示，12月3日至5日因航班取消被迫滯留機場的旅客，將獲得該公司額外提供價值1萬盧比的代金券，有效日期為12個月。

IndiGo聲明提到，部分12月3日到5日的旅客，在機場滯留了數個小時，「我們將向這些受影響程度嚴重的旅客，提供價值1萬盧比的代金券，可在未來12個月內，用於購買IndiGo飛往任何地方的機票。」

在IndiGo接連大規模取消航班引發民怨後，該公司已經依照主管機關指示，將票款全數退還給旅客，並另發放5000盧比到1萬盧比不等的補償金給受影響者。

今日印度（India Today）報導，依照相關規定，若旅客搭乘的航班在起飛前24小時內被取消，將能獲得5000盧比到1萬盧比不等的賠償，具體金額取決於航班延誤時間的長短而定。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，IndiGo宣稱，大部分的票款已經退回，剩餘的也會在近期儘速退還給旅客，如今再發出1萬盧比的代金券，是額外提供給受嚴重影響的旅客。

新德里電視台（NDTV）報導，IndiGo因應政府針對機組人員排班的新規定準備不足，導致機組人員嚴重短缺，連續10天都逾百航班取消，5日當天達最高峰，有逾1000個航班取消，這段期間共導致數千人在機場滯留；印度民航總局（DGCA）已連續下令縮減IndiGo的冬季航班，目前減班達10%。（編輯：陳慧萍）1141211