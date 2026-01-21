印度街頭竹筒募愛 見證乞者內心善根

人性考驗！慈濟志工在印度，鼓足勇氣，向街邊乞討者募心募愛，以尊重平等的態度，傳達無差別的付出，貧困，也能保有心靈富足。

印度的乞討者多數居無定所，終日依賴路人施捨維生。

這場意想不到的勸募行動，讓乞討者成為捐款者。

本土志工 普納：「我其實覺得很不知所措，因為他們已經在乞討，即便他很慷慨地給了十幾或二十盧比，我覺得我至少應該給他的小孩一些，所以當你們都走了之後，我才給，因為我覺得那是出於快樂，他們可能一輩子都在乞討，但我們同時也在給他們一個，積功德的機會，對他們來說，是件好事。」

廣告 廣告

一塊錢也能行善，若沒有錢，雙手放在竹筒上，誠心祝福，也是布施。志工溫柔的話像暖流觸動人心。

雙腳截肢的男士，雙手合十投入愛心，還有一位沒有雙腳又缺了一隻手的年輕少婦，投竹筒為外地工作的丈夫祈福。

本土志工 玲庫：「我跟他說這錢會拿去買糧食，像豆類或米，分發給沒有飯吃的人，因為大家都想積福(捐款踴躍)，他們都在為家人祈禱，有人在祈求丈夫的健康。」

志工們的行動，翻轉了許多人對布施的刻板印象。原來讓對方也有能力布施，是一種尊重與成全。這天，志工與乞討者一同體會布施的真義，成為彼此生命中的貴人。

更多 大愛新聞 報導：

菩提迦耶歲末祝福 傳承竹筒歲月精神

風月同天 翻轉生命底色

