印度裔男冤獄43年 平反後遭ICE拘留面臨遣返

賓州一名印度裔男子冤獄43年後，終於平反獲釋，但等待他的卻是聯邦移民暨海關執法局(ICE)，憑藉著1988年的遣返令將他拘留，準備遣返回印度。其家人形容他的人生第二度被剝奪。

綜合美聯社等媒體報導，現年68歲的韋達姆(Subramanyam Vedam)出生9個月後即隨在賓州州立大學任教的父母移居美國，是合法永久居民，入籍申請也在他被控謀殺罪前獲准，雙親更早已成為美國公民。

案件回溯到1980年，19歲大學生金沙(Tom Kinser)遭人槍殺，韋達姆被控謀殺，不但要求保釋遭拒、且護照及綠卡都被沒收，並被標記為「可能潛逃的外國人」。後來被判終身監禁，但他始終堅稱清白，其家人與支持者多年來四處奔走為他申冤。

經多次上訴後，今年8月案件因新證據出現而有轉機，韋達姆終於被認定與本案無關而重獲自由。然而，10月3日韋達姆的妹妹準備接他回家時，ICE卻搶先一步將他逮捕並轉移至賓州中部一所可容納1800人的拘留設施。

ICE指出，根據1988年發出的遣返令，韋達姆涉及謀殺及毒品罪名；儘管謀殺罪名已被撤銷，但毒品定罪仍然有效，因此必須將他拘留及遣返。

法律專家指出，川普政府全力驅逐無證移民及犯罪的永久居民之際，韋達姆的律師必須說服移民法庭，其當事人的43年冤獄足可彌補20歲時持有並意圖銷售迷幻藥的罪行。

服刑期間，韋達姆藉著自修取得數個學位，並指導數以百計其他受刑人通過學力鑑定。律師貝納赫(Ava Benach)表示，韋達姆蒙受了深重的冤屈，43年牢獄生活經歷磨難，因此希望移民法官能夠全面考慮他的案件。

韋達姆的妹妹說，他們主要家庭成員都住在美國及加拿大，印度家鄉僅剩少數遠親，68歲的兄長根本與印度已無聯繫，若遣返「等於人生再次被剝奪」。

國土安全部發言人透過電郵回應媒體詢問時重申，美國不歡迎犯罪的非法移民。

