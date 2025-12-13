印度要求AI公司支付版稅！ 擬強制「用版權就付錢」 保護小型創作者

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《印度快報》（The India Express）報導，印度工業和國內貿易促進部（DPIIT）一個委員會發布了一份文件，企圖平衡AI創新和版權，並要求AI公司在使用受版權保護的作品時，向創作者支付版稅，並由該委員會決定版稅稅額。若得以實施，印度將成為唯一一個為人工智慧開發者制定法定許可製度的國家。

印度要求AI公司在使用受版權保護的作品時，向創作者支付版稅，並由官方決定版稅稅額。（示意圖／Unsplash）

這份文件中指出，委員會反對AI開發上和個別公司的許可協議，認為將導致高昂的交易成本、漫長的談判和訪問不平等的議價能力，使小型創作者和初創企業處於不利地位，並且無法訪問的可靠數據、社會不平等的活動能力。一位匿名成員表示，這「只會讓人工智慧領域和版權所有者的巨頭企業受益」。

文件也提出許多建議，如對於已將受版權保護的資料納入人工智慧系統的情況，應追溯支付版稅；此外，還為相關訴訟中的舉證責任制定了框架。匿名成員表示，「報告建議人工智慧公司應享有無歧視地獲取受版權保護作品的權利，並負責制定費率，確保所有版權所有者都能獲得公平的補償。我們確保不會有少數大公司壟斷版稅。」

業界和民間有 30 天時間對印度的這項計畫提出質疑，該計畫將接受政府官員的審查。

