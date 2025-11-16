印度警局爆炸瞬間「9死32傷」 遺體被炸飛300公尺外

印度克什米爾地區一座警局14日晚間發生嚴重爆炸，造成至少9人死亡、32人受傷，警局建築幾乎被震垮！現場屍橫遍野，有些遺體甚至已經燒焦。據警方消息來源指出，爆炸原因是一批被扣押的炸藥突然引爆，導致包括警察、政府官員和鑑識人員等多人不幸罹難。值得注意的是，這起爆炸案發生前幾天，印度首都新德里觀光景點「紅堡」才發生汽車爆炸案，至少造成13人死亡，時機點敏感，讓當地治安亮起紅燈！

印度克什米爾地區一座警局在14日晚間發生嚴重爆炸，造成至少9人死亡、32人受傷，警局建築幾乎被震垮。據目擊者表示，爆炸發生後現場一片混亂，許多人不知道究竟發生了什麼事，直到看見有婦女哭著跑出來才知道警察局出事了。當地民眾紛紛上街遊行抗議，要為死去的親人討回公道。事發後，救難人員徹夜清理現場，部分罹難者殘肢甚至在距離警察局300公尺外的地方被發現。爆炸威力驚人，現場屍橫遍野，有些遺體甚至已經燒焦。鑑識人員正在努力辨識罹難者的身分。根據路透社引述警界消息來源指出，爆炸原因是一批被扣押的炸藥突然引爆，導致現場的員警、政府官員和鑑識人員多人不幸罹難。當地警察局長強調，此案與恐怖攻擊無關。

部分罹難者殘肢飛300米遠，家屬上街遊行抗議。（圖片來源／美聯社）

查謨與喀什米爾警察首長Nalin Prabhat表示，2025年11月9日和10日，在哈里亞納邦法里達巴德查獲了大量爆裂物、化學品和試劑。Nalin Prabhat進一步說明，死者包括一名特別調查局人員、三名法醫科學實驗室團隊人員、兩名現場攝影師、兩名隸屬於地方法官團隊的稅務官員，以及一名與該團隊相關的裁縫。消息人士透露，嫌犯疑似因為大量爆裂物被扣押，才決定引爆裝置。在32名傷者中，也包含3位平民。值得注意的是，這起爆炸案發生前幾天，印度首都新德里觀光景點紅堡才發生汽車爆炸案，至少造成13人死亡，時機點敏感，讓當地治安亮起紅燈。

