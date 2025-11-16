印度警局爆炸瞬間「9死32傷」 遺體被炸飛300公尺外
印度克什米爾地區一座警局14日晚間發生嚴重爆炸，造成至少9人死亡、32人受傷，警局建築幾乎被震垮！現場屍橫遍野，有些遺體甚至已經燒焦。據警方消息來源指出，爆炸原因是一批被扣押的炸藥突然引爆，導致包括警察、政府官員和鑑識人員等多人不幸罹難。值得注意的是，這起爆炸案發生前幾天，印度首都新德里觀光景點「紅堡」才發生汽車爆炸案，至少造成13人死亡，時機點敏感，讓當地治安亮起紅燈！
印度克什米爾地區一座警局在14日晚間發生嚴重爆炸，造成至少9人死亡、32人受傷，警局建築幾乎被震垮。據目擊者表示，爆炸發生後現場一片混亂，許多人不知道究竟發生了什麼事，直到看見有婦女哭著跑出來才知道警察局出事了。當地民眾紛紛上街遊行抗議，要為死去的親人討回公道。事發後，救難人員徹夜清理現場，部分罹難者殘肢甚至在距離警察局300公尺外的地方被發現。爆炸威力驚人，現場屍橫遍野，有些遺體甚至已經燒焦。鑑識人員正在努力辨識罹難者的身分。根據路透社引述警界消息來源指出，爆炸原因是一批被扣押的炸藥突然引爆，導致現場的員警、政府官員和鑑識人員多人不幸罹難。當地警察局長強調，此案與恐怖攻擊無關。
查謨與喀什米爾警察首長Nalin Prabhat表示，2025年11月9日和10日，在哈里亞納邦法里達巴德查獲了大量爆裂物、化學品和試劑。Nalin Prabhat進一步說明，死者包括一名特別調查局人員、三名法醫科學實驗室團隊人員、兩名現場攝影師、兩名隸屬於地方法官團隊的稅務官員，以及一名與該團隊相關的裁縫。消息人士透露，嫌犯疑似因為大量爆裂物被扣押，才決定引爆裝置。在32名傷者中，也包含3位平民。值得注意的是，這起爆炸案發生前幾天，印度首都新德里觀光景點紅堡才發生汽車爆炸案，至少造成13人死亡，時機點敏感，讓當地治安亮起紅燈。
更多 TVBS 報導
嫌拿傘遮「伸手機到裙底」 女街頭斥責逮人
「雨傘遮掩」錄影、偷拍逾20張照片 女戴耳機未察覺
通緝犯拒檢逃跑！叫代駕快開車 警開2槍示警 1車4人都被辦
巴黎恐慌！ 法男闖車站揮刀遭警開槍 目擊者：我開始顫抖
其他人也在看
台中獨居婦成白骨 「用水暴增7033度」抄表員機警揭真相
台中獨居婦成白骨 「用水暴增7033度」抄表員機警揭真相EBC東森新聞 ・ 1 天前
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」老婆柯佳嬿二度發聲
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」老婆柯佳嬿二度發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「大氣長河」侵襲南加州 移民船海上翻覆釀4死4傷
（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）一場被稱為「大氣長河」的異常強烈風暴系統今天侵襲加州南部，近期曾遭野火重創的洛杉磯郡沿海地區紛紛發布洪水警報。一艘移民船在在暴風雨中於加州南部外海翻覆，造成4死4傷。中央社 ・ 15 小時前
日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命
據日本媒體今天（11/16）報導，上午在秋田縣的市區，有熊闖入知名購物中心「AEON賣場」，職員趕緊搬動貨架、拉下鐵門，將熊關在賣場內，縣府職員稍後趕到，並將熊撲殺，所幸無人傷亡，警方正在附近加強巡邏。太報 ・ 16 小時前
自稱大氣系網友賭雞排惹議 台大校方發聲明
[NOWnews今日新聞]有一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書發豪語，預測台北市12日至14日會因鳳凰颱風放假2天，若失準會將在今（16）日發放300份雞排、100份珍奶，結果有500人現場等候，卻...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
今晨16.7℃！最強冷空氣要來了 恐達冷氣團「凍剩12℃」
【記者張綵茜、江宜潔／綜合報導】今（15）日東北季風減弱、各地天氣穩定，稍早本島平地最低溫16.7℃出現在苗栗公館，接著明（16）日全台也多為晴到多雲好天，不過過了短暫週末恐又要變天了，下週一（17）起號稱今年最強一波冷氣團即將南下、下週二（18）冷空氣明顯增強，屆時不僅北部可能驟降至14℃門檻，局部地區甚至可能冷剩12℃，有機會迎來入冬首波冷氣團。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
日本熊學聰明沒在怕？！北海道巨熊推倒300kg捕熊籠
日本近期多地接連傳出熊襲擊人的事件，讓民眾感到非常不安。在北海道有監視器捕捉到一隻巨熊，將重達300公斤的「捕熊籠」推倒的畫面，而青森縣竟然還有熊在海上被發現。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
老翁自行車「鬼切」橫越馬路 機車「凍袂條」攔腰撞2人雙亡
新北市新店區昨（15日）下午發生嚴重車禍，造成2人死亡。34歲徐姓機車騎士直行時，遇到86歲劉姓老翁騎乘自行車由路邊騎出橫越馬路，徐男閃避不及直接撞上，徐男一度自行就醫，但在治療過程中陷入昏迷，並於晚間6點多宣告不治，劉翁頭部亦有受傷，送醫急救後，進入加護病房觀察，但在晚間8點病況急轉直下，也不治死亡，雙方均為酒駕，相關肇責仍待釐清。鏡報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風重創蘇澳水淹一層樓！綠宜蘭黨部盼各界伸援手 捐款方式一次看
鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水災情，尤其蘇澳鎮災損嚴重，部分地區甚至水淹一層樓高，生活與財物損失慘重，為協助受災鄉親儘速重建家園，民進黨宜蘭縣黨部今（15）日呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆料「逼員工上館嫂」等8惡行！ 陳沂揪1疑點驚呼：3cm傳說是真的
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）昨（14）日晚間遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／高雄恐怖意外！原木吊掛下秒「吊車翻覆」男子遭重壓身亡
高雄市燕巢區16日晚間發生一起重大意外，林姓男子（70歲）正在操作吊車吊掛原木要製作桌面時，吊車不知何故突然翻覆，當場將男子壓在車下，消防局獲報後派遣人車到場救援，發現林男已明顯死亡，目前警方已趕抵現場釐清原因，勞工局也已派員調查事故中。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
〈中道高峰會專題〉中道高峰會 化危機為轉機
近年來國際社會頗不平靜，戰爭與天災頻仍，雖然ＡＩ浪潮席捲全球，卻也衍生…中華日報 ・ 8 小時前
深入路口、用心守護 桃警以科學會勘降低事故風險
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】近日有民眾發現，在桃園市一些交通繁忙的路口，時常會看到一群人手持PD […]觀傳媒 ・ 1 天前
蘇澳颱風期間嚴重淹水 7旬婦陳屍住家客廳 檢相驗死因確認溺斃
颱風鳳凰日前襲台，受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳發生強降雨釀災。蘇澳鎮公所今天（16日）表示，獨居在蘇北里中原路的78歲黃姓婦人，因颱風期間子女聯繫不上，返家後發現黃婦已陳屍在一樓客廳。經檢察官相驗後，確認死因為溺斃。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
「我媽死了！」水泥車轉進加油站 輾斃徒步高雄女
高雄市大寮區15日發生死亡車禍。81歲陳姓婦人徒步，遭正在轉進加油站的水泥預拌車輾過，送醫不治。林園警分局員警到場調查，不排除水泥車駕駛因視線死角輾過老婦。據了解，陳婦是要去變賣回收物，女兒聞訊趕赴醫院，沒想到，卻是見母親最後一面，悲痛大喊：「我媽死了！」太報 ・ 1 天前
設備廠營運大爆發
AI浪潮推動先進製程及先進封裝大擴產，挹注工程及設備廠營運大爆發。聯合新聞網 ・ 31 分鐘前
單戰口令將改版 「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史
（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」等報告詞為役男集體回憶，但隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明年更新，因此部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。中央社 ・ 18 小時前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 15 小時前
獅子座流星雨下周一登場 觀賞條件佳
台北市立天文館15日預告，獅子座流星雨將在下周一（17日）達到極大期，預估每小時天頂流星數約15顆，且因月相適逢殘月，干擾不大，是觀賞流星雨的好時機，建議民眾在當天晚間11時30分以後，選擇無光害、視野開闊處往東北東方觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
7次遭罰504萬！拒測王重心不穩摔車 酒測值0.83警將送辦
台北市「拒測王」林彥池，14日晚間騎車行經新北市新店區寶高路時，疑因一時重心不穩自摔，隨即被救護車送往醫院治療，所幸並無生命危險，警方對林男進行酒測，數值竟高達0.83毫克，警方待他傷勢好轉後，將依公共危險罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前