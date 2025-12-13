印度買PS5被套娃？開箱竟是「PS5盒裝PS4再裝PS3」，超離奇詐騙亞馬遜拒退款

網購高單價電子產品遇到詐騙的災情時有所聞，但之前發生在印度亞馬遜（Amazon India）的一起案例，其離奇程度恐怕前所未見。一名玩家在網路上抱怨，他開心下單了一台最新的 PS5 Slim 主機，沒想到收到的包裹卻像「俄羅斯套娃」一樣，拆開一層又一層，最後只剩下一台老舊的 PS3，而更慘的是，亞馬遜官方拒絕退款。

示意圖 (Photo by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

這名苦主 Imcheeku 日前在 Reddit 論壇發文分享了這段崩潰經歷。他表示，自己在亞馬遜下單購買 PS5 Slim，包裹送達時他雖然注意到外盒有些破損且有重新包裝的痕跡，但並未多想。直到後來申請退貨，宅配人員上門取件並依照規定現場驗貨時，這場鬧劇才正式揭曉：工作人員當場拆開最外層的 PS5 包裝盒，裡面竟然塞著一個 PS4 的盒子，而當他們再把 PS4 盒子打開，裡面躺著的竟然是一台不知哪來的 PS3 主機。

由於場面太過荒謬，看起來就像是消費者試圖拿舊主機「貍貓換太子」來詐騙平台，因此負責取貨的宅配人員當場拒絕收件。Imcheeku 隨後向亞馬遜客服申訴，卻得到官方冷硬的回覆，堅稱系統顯示「已正確送達商品」，並無出貨錯誤。這讓 Imcheeku 氣得痛批亞馬遜詐欺，雙方陷入了各說各話的羅生門。

印度玩家買PS5被「套娃」詐騙（圖源：Reddit）

這起「主機三代同堂」的離奇事件在 Reddit 上引發熱烈討論。雖然有不少網友將其當作迷因嘲笑，認為這大概是史上最用心的「套娃詐騙」；但也有另一派網友懷疑事件的真實性，認為這可能是原 PO 自己想把壞掉的 PS3 賴給亞馬遜，結果被抓包後才上網帶風向。當然，也有熱心網友建議他尋求當地消保官協助。截至目前為止，這場 PS5 變 PS3 的爭議仍未有定論。