印度購德潛艦有望達成技術轉讓 價值達2528億建6艘

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度為強化印度洋的水下監視能力，並因應中國在該區域的軍事影響力擴張，印度正與德國談判，有望就6艘潛艦採購達成協議，這份協議價值高達80億美元(約新台幣2528.6億)，並能進一步提高印度潛艦的自製率，替換俄羅斯體系零件。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該協議談判緊跟德國總理梅爾茨於12日首次訪問印度的排程，雙方將針對國防、醫藥、產業及自貿協定展開談判。因此潛艦計畫不僅被視為軍事採購，更是推動德印雙邊關係的支柱。

報導指出，若達成協議6艘潛艦將會在孟買本地製造，協議內容為建造6艘非絕氣推進系統(AIP)的柴電動力潛艦，並包含潛艦製造內的全面技術轉讓，214型潛艦最有可能是該計畫的主角，將成為印度至今規模最大的國防工業計劃。

報導說，雖然印度擁有16艘潛艦，但其中多數已服役超過30年，僅有6艘較新的法製潛艦，因而造成潛艦戰力缺口。另外，由於214行潛艦已有多次外銷紀錄，包括希臘、土耳其、南韓和葡萄牙都有服役。因此預計出口到印度後，印度也會對其進行一定程度的客製化改造。

214型潛艦採用柴電推進系統，並輔以燃料電池輔助推進系統(AIP)，該系統是傳統柴油發電機和電池系統的補充。典型配置下，潛水艇水面排水量在1700至2000噸之間，長度通常在80公尺左右，，最大潛水深度可接近400公尺，艇寬經過改良，兼顧了水下動力效率和低辨識度聲學特點；推進系統由單軸馬達驅動，AIP系統使潛水艇在低速巡航條件下的水下續航時間可達數週；武器裝備主要集中在艇艏的多具533公厘魚雷發射管上，可發射重型魚雷和反艦飛彈，船艙佈局可根據任務需求配置多種武器載重。

