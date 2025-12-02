印度購BvS10全地形載具 在地生產

記者廖子杰／綜合報導

英國貝宜系統（BAE Systems）集團與印度拉森和圖布羅公司（L&T）近日獲印度陸軍合約，產製BvS10裝甲全地形載具的印度改良版本「辛度」（Sindhu），可望藉此進一步強化地面部隊機動作戰能量，也使印度成為採用該款車輛的首個印太國家。

軍聞網站「歐洲國防工業」11月30日報導，印度陸軍與貝宜系統和L&T達成協議，確認採購全新BvS10「辛度」裝甲全地形載具，並於近期頒布生產許可合約，未來將在L&T位於哈吉拉市的「裝甲系統複合設施」生產，且由貝宜系統旗下赫格隆公司（BAE Systems Hägglunds）提供相關技術和後勤維保支援。

貝宜赫格隆公司總經理古斯塔夫森—拉斯克表示，很榮幸和L&T攜手合作，透過在地化生產和技轉授權方式，共同支持「印度製造」倡議，助重要盟友提升國防自主能量；並認為具優異越野機動性能的BvS10「辛度」，可望有效增強印軍在極端氣候與惡劣地形環境下的作戰能力，肆應高強度戰場威脅。

BvS10是以Bv206為基礎改良的全地形載具，採用履帶底盤與兩段艙室設計，配備大馬力柴油引擎，以及改良底盤、懸吊、傳動與轉向系統，除可在冰原、沼澤、沙漠與陡峭山區等環境有效運作，還具備強大載重力與一定程度兩棲能力，可浮渡穿越濱海與洪泛區執行任務。

BvS10已獲英國、荷蘭、瑞典、奧地利、法國等多國採用，而印度將成為首個採購該先進裝備的印太國家，凸顯其卓越性能受國際肯定。