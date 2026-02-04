印度跨宗教情侶遭「榮譽謀殺」打死埋屍 兇嫌為女方3名親手足

印度北方邦（Uttar Pradesh）一起跨宗教情侶遭「榮譽謀殺」（honour killing）的案件震驚當地。19歲印度教徒卡賈爾（Kajal）及27歲穆斯林阿爾曼（Mohammad Arman）被埋屍在村郊外的河岸附近。卡賈爾的3名兄弟因涉嫌謀殺被逮捕。

印度一對跨宗教情侶遭殺害埋屍。（示意圖／Pixabay）

根據《BBC》，卡賈爾與阿爾曼的遺體於1月21日被發現，警方稱，2名死者於1月18日至19日晚間在卡賈爾的家中，遭卡賈爾3名兄弟持鐵鏟毆打致死。嫌犯被指控曾試圖誤導調查，於1月20日報案聲稱妹妹失蹤，指控阿爾曼綁架她，但陳述存在矛盾之處，目前仍被拘留。

阿爾曼的哥哥阿里（Farman Ali）稱，弟弟於1月18日吃完晚餐後離家，聲稱要去買藥，但隔日上午仍未返家且手機關機，家人隨即報警。法曼表示，弟弟失蹤後，才從朋友口中得知交往的消息，家人毫不知情。

卡賈爾的父親賽尼（Ganpat Saini）說，案發當晚他和妻子不在家，隔日早上返家時找不到女兒，直到發現屍體才知道發生謀殺案。當被問及是否知道女兒與阿爾曼的關係時，他並未回應。

被害者卡賈爾為印度教徒，阿爾曼為穆斯林。（示意圖／Pixabay）

當地警方副總監穆尼拉·G（Muniraj G）稱，警方認定這是一起「榮譽謀殺」案件，即親屬或社區成員為懲罰女性與不同種姓或宗教背景者談戀愛或結婚而實施的謀殺行為。

這起謀殺案震驚烏姆里村（Umri），當地約有400戶家庭，包含印度教徒和穆斯林社區。多名居民表示，2個宗教社群長期和睦相處，未曾發生宗教糾紛。有居民指，卡賈爾與阿爾曼的關係是村裡「第一起（跨宗教關係）案例」。警方強調，已部署人力確保不會發生宗教暴力事件。

卡賈爾在村莊學校任教，阿爾曼則在5個月前從沙烏地阿拉伯返鄉。2人是相距僅200公尺的鄰居，村民形容他們個性內向且朋友不多。尚不清楚他們是如何相遇的，以及交往了多久，但警方表示，「2人關係密切」。

印度國家犯罪記錄局自2014年開始記錄「榮譽謀殺」案件，當年全國紀錄了18起案例，最新年度報告則記錄38起。然而，人權人士指出，實際數字遠高於此，每年可能達數百起。

印度超過93%的婚姻由家庭在同一種姓和信仰內「安排」，偏離傳統的情侶經常被迫尋求警方或法院保護。印度法律將「榮譽謀殺」視為謀殺，法院也多次確認成年人經雙方同意選擇伴侶的權利受憲法保護。然而，多地仍繼續發生此類暴力案件。

