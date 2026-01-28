印度近兩百人遭隔離 關於尼帕病毒你該知道什麼？

（德國之聲中文網）印度政府於週二（1月27日）指出，自去年12月的個案受到關注以來，西孟加拉邦東部僅確認2起尼帕病毒（Nipah virus，又譯立百病毒）檢測結果呈陽性。此前發表的初步報告曾顯示該地區可能存在5例感染病例，但隨後印度檢測結果確認只有兩起確診。

印度政府稱，此次與確診病例相關的196名密切接觸者已被隔離，主要為醫護人員或患者的家屬。

隨著相關報導引發周邊國家關注，包含泰國、越南、尼泊爾等國家已宣布在機場對來自疫區的旅客加強檢測。

香港於週一（26日）發布新聞稿，表示已向印度衛生當局索取相關資訊，同時也對來自疫區、出現疑似症狀的旅客進行檢測。

中國國家疾控局週二則公告指，該國目前尚未發現尼帕病毒感染案例，但仍存在境外移入風險。該機構指出，尼帕病毒病主要透過直接接觸傳播，病毒在環境中的存活力較弱，一般民眾接觸並感染的機會較低，因此印度此波疫情對中方造成的影響較小。

台灣衛福部亦表示，考量國際間持續有尼帕病毒感染症疫情發生，已預告將在今年3月中正式將尼帕病毒感染症列為第5類法定傳染病，台灣機場港埠則將維持既有的例行發燒篩檢措施。根據衛服部官方資料，第5類法定傳染病包含新型A型流感、馬堡病毒及伊波拉病毒等。

中國官媒《環球時報》英文網週二引述世衛組織官員說法報導，該組織認為印度尼帕病毒的進一步傳播風險較低，且目前尚無證據顯示人傳人情況有所增加，並表示從過去多次疫情中可看出印度具備控制此類疫情的能力。

什麼是尼帕病毒？

尼帕病毒是一種人畜共通傳染病，意味著可由動物傳播給人類，病毒潛伏期約介於4至21天。

綜合多國衛生機構說法，尼帕病毒在自然界主要存在於果蝠身上，人類可能會透過直接接觸受感染的動物、食用被果蝠尿液或唾液污染的食品、人傳人途徑感染。

世界衛生組織（WHO）資料顯示，尼帕病毒致死率約40%至75%，感染後可能會出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉疼痛、抽搐及嘔吐，嚴重的患者也可能出現致命性腦炎等症狀。大多數急性腦炎復原者都能完全康復，但也有部分倖存者會出現長期神經系統疾病。

據悉，目前尚無已獲批准的治療尼帕病毒藥物或疫苗，主要的治療方法是支持性治療。

世衛組織表示，預防感染的最佳方式是提高對風險因素的了解。包括防止果蝠接觸椰棗樹汁、椰棗汁應煮沸後再飲用、將水果徹底清洗及去皮，丟棄被蝙蝠咬過的水果、避免與感染者密切接觸等。

資料顯示，尼帕病毒最初於1999年在馬來西亞養豬戶中發現，隔年新加坡也傳出疫情。2001年孟加拉也通報確認疫情，且此後幾乎每年都出現案例。印度東部地區也曾不定期出現病例。

此外，包括柬埔寨、迦納、印尼、馬達加斯加、菲律賓及泰國等多個國家中都發現果蝠體內存在尼帕病毒的證據，顯示其他地區也可能面臨感染風險。

作者: 周子馨