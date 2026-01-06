印度追加租賃MQ-9B無人機 強化情監偵

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，印度上月底批准向美國追加租賃2架通用原子公司的MQ-9B「海上衛士」無人機，持續提升印軍海洋情監偵能量。

報導指出，印度國防部長辛赫領導的國防採購委員會（DAC），去年12月29日宣布斥資160億盧比（約新臺幣52.9億元），再向美方租賃2架MQ-9B無人機和附屬設備，擴展在印度洋海域的遠程海上情監偵能量，並在新購同型機隊到位前，維繫監控戰力。

印度2020年便向美國租賃2架MQ-9B，在印度洋執行情監偵任務。2024年循「對外軍售」（FMS）模式，以總值近39.9億美元（約新臺幣1250億元）向美採購31架MQ-9B，其中15架為印度海軍操作的「海上衛士」，陸軍和空軍則將各操作8架「天空衛士」，以組建印度新一代多領域「高高度、長滯空」（HALE）情監偵載臺，預計2029年開始交付。在此過渡期，將透過追加租賃方式填補能力缺口。

MQ-9B以 MQ-9A「死神」無人機為基礎改良，擁有多種構型，其搭載先進機體感測器、Lynx多功能雷達和紅外線光學目標標定系統等，可執行長時間的情監偵、執法、邊境管制、電戰、人道援助等任務，或是搭配武器進行各式打擊任務。

印度將向美追加租賃2架MQ-9B「海上衛士」。（取自通用原子網站）