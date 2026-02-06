印度送貨員帶數十顆氫氣球搭電梯 爆炸起火釀3傷「原因曝光」

印度孟買發生驚人爆炸意外，一名男子在運送數十顆氣球時，沒有遵守安全防護措施搭乘電梯，沒想到氣球進入電梯後突然爆炸，造成3人全身多處燒傷。

恐怖烈焰籠罩電梯！ 3人慘遭火吻驚嚇逃出

印度孟買戈雷岡西區位於安莫爾大樓的一座高樓公寓日前發生爆炸事件，一名女子拉著行李箱進電梯，隨後2名男子跟著走進去，沒想到男子手上數十顆氣球突然爆炸起火，烈焰瞬間籠罩整部電梯，嚇得所有人拔腿往外逃。

數十顆氣球進電梯後爆炸，3人急忙逃生。圖／路透社

廣告 廣告

據了解，當時有住戶訂了數十顆氫氣氣球來慶生，沒想到店員送貨時，氣球突然在電梯裡爆炸，所幸當時電梯還沒關門，3人迅速逃離現場，但猛烈大火還是造成他們手臂、頸部跟腹部燒傷。

氫氣「高度易燃」 摩擦、氣壓變化釀爆炸意外

由於氫氣是高度易燃氣體，電梯又容易產生靜電，只要有一絲摩擦或氣壓，就可能導致氫氣氣球爆炸，而氣球店老闆跟店員在送貨時，沒有遵守安全防護措施，釀成意外，印度警方將展開調查。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

張又俠涉違紀違法遭查引國際譁然 川普：習近平是中國唯一的老大

巴基斯坦俾路支省遭血洗逾125死 巴國指控印度涉入

印度與歐盟達成自由貿易協定 大幅降低對歐汽車、酒類關稅