印度進口香芹粉檢出蘇丹色素 3公噸邊境銷毀
（中央社記者沈佩瑤台北9日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，1名業者從印度進口香芹粉被檢出禁用蘇丹色素，共3公噸直接銷毀；另有業者進口法國石蠟紙則是未通過溶出試驗，全數遭邊境攔截。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共15項不合格產品，包括印度關華豆膠、印尼調味醬塊、中國大陸白蘿蔔等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。
這次又有產品被檢出禁止添加於食品中的蘇丹色素，違反不得檢出規定。北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，1名業者從印度進口香芹粉被檢出蘇丹色素一號，共1批、3公噸全數依規定銷毀，不得退運。
食藥署統計近半年，從今年6月1日至12月1日止，受理印度香料用乾燥植物，報驗2批，其中不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。
劉芳銘指出，針對這名進口業者，將從一般抽批調整為加強抽批；至於整體邊境，食藥署從民國113年4月18日起至115年11月26日止，針對印度香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。
此外，有業者自法國進口品牌名為LADUREE的石蠟紙，沒有通過溶出試驗，共1批、0.40公斤依規定退運或銷毀。
劉芳銘解釋，案內產品以正庚烷（攝氏25度，1小時）溶出試驗結果，食品接觸面的蒸發殘渣為581ppm，但依據「食品器具容器包裝衛生標準」，「紙類－與食品直接接觸面之部分為蠟或紙漿製品者」溶出試驗以正庚烷（攝氏25度，1小時）溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。
過去半年來，這是同產地、同號列首批不合格產品。劉芳銘表示，進口業者由一般抽批調整為加強抽批，至於整體邊境仍維持一般抽批。（編輯：張雅淨）1141209
