印度遊樂設施「空中斷裂」釀1死多傷 屆退警救人不幸殉職

印度蘇拉傑昆德工藝節（Surajkund Mela）於昨（7）日傍晚發生重大意外，一座大型遊樂鞦韆設施，在半空中突然斷裂墜落，造成一名執勤中的警察，為了搶救受傷民眾而殉職，事故造成至少11人受傷。事實上，事發前約一小時，工藝節入口的一道大門才剛發生倒塌意外，導致兩人受傷，沒想到又發生嚴重死傷事故。

根據印度媒體《The Economic Times》報導，當時約有19名遊客正在乘坐鞦韆設施，沒想到遊樂設施突然劇烈傾斜，其中一端率先斷裂，使整座鞦韆懸吊在空中。沒過多久，另一端也隨之斷裂，整座鞦韆重重墜地，現場尖叫四起、陷入混亂。

當時第一時間衝上前救援的，是負責該遊樂區安全的警察賈格迪什・普拉薩德（Jagdish Prasad），這名59歲的警察試圖救出受困的遊客。目擊者指出，現場攤商與警察合力撐住已損毀的遊樂設施結構，協助遊客脫困。

但鞦韆最終仍完全坍塌，這名第一時間前往救援的警察，在過程中頭部與臉部受到重創，傷重不治。他服務長達36年，原本預計將於今年3月退休，距離退休僅剩數週，沒想到卻不幸遇上意外。

事實上，就在事發前約一小時，工藝節入口的一道大門才剛發生倒塌意外，造成2名民眾受傷，其中還包含1名孩童。原本是印度一年一度重要文化盛事的蘇拉傑昆德工藝節，如今卻籠罩在悲劇陰影之下，也引發外界對這場大型文化活動安全管理疏失的質疑。

