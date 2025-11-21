印度邦加羅爾驚傳「運鈔車劫案」！光天化日下搶走7億盧比

豐田Innova。非涉案車輛。（圖／達志／美聯社）

印度卡納塔卡邦首府「邦加羅爾」（Bengaluru）近日發生1起罕見且高度縝密的搶案。1個冒充印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）官員的犯罪集團，在繁忙街區Ashoka Pillar附近精準攔截1輛CMS創新系統有限公司的運鈔車，最終劫走超過7.11億盧比（約合新台幣2.5億元）。案件細節顯示犯案手法極為專業，引發外界對內線消息與保全漏洞的高度疑問。

綜合外媒報導，搶案發生於中午12點24分左右，當時CMS運鈔車剛從印度大型私營銀行「HDFC」的貨幣庫（Currency Chest）領取7.11億盧比，準備前往多處ATM補現。1輛貼有「印度政府」貼紙的SUV攔下了運鈔車，並走出5到6名男子，自稱是RBI官員，要求檢查文件。

嫌犯隨後迅速控制現場，強迫押運員與2名持槍保全上了他們的SUV「豐田Innova」，並讓司機繼續駕駛運鈔車。警方指出，至少有1名嫌犯持槍恐嚇司機。

運鈔車在Dairy Circle高架橋被迫停下後，嫌犯將所有現金箱搬上自己的車，隨即逃逸。事後，公司發現運鈔車的數位錄影機也被偷走，使車內監視影像完全無法取得。

案發後，被控制的4名CMS員工延遲通報警方，引發外界質疑，這也成為警方重點調查項目。警方目前正在釐清：為何押運人員在持槍威脅下仍未使用武器；為何延遲通報；嫌犯是否事先掌握行車路線與金額；犯案用車的「印度政府」貼紙是否為偽造；嫌犯逃逸路線如何規劃。

警方目前已調閱JP Nagar、Jayanagar、Dairy Circle與Hosur Road等區域的50多支CCTV，並在全市及州際邊界設立臨檢點。

調查人員指出，此案具備高度專業特徵：包括：冒充RBI人員；使用印有政府貼紙的車輛；了解現金運送時間與路線；精準挑選交通繁忙的白天行動；搶走數位錄影機、封鎖內部證據。因此警方認為此案極可能有內鬼提供資訊。

事件迅速演變為政治議題。印度人民黨主席（BJP）維傑延德拉（B. Y. Vijayendra）批評政府讓犯罪者「日益大膽」，卡納塔卡邦立法議會反對黨領袖阿舍卡（R. Ashoka）更直言：「搶劫已成為邦加羅爾的城市招牌。」

對此，班加羅爾警察局長辛格（Seemanth Kumar Singh）表示，已有「重要線索」指向1個組織化的犯罪集團，但細節暫不公開。警方正從員工通訊紀錄、行車路線、類似犯罪手法等方向擴大調查，並跨州搜尋嫌犯下落。

