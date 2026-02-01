印度酒吧上錯餐！網紅「誤食牛肉」氣喊：我是婆羅門 服務生遭逮捕

印度一名服務生因涉嫌將牛肉誤當羊排端給顧客，於當地時間上週六遭警方逮捕。（示意圖／Pixabay）

印度加爾各答帕克街一家知名酒吧近日發生爭議事件。一名服務生因涉嫌將牛肉誤當羊排端給顧客，於當地時間上週六遭警方逮捕。據悉，提出指控的是孟加拉語演員兼社群媒體網紅查克拉博爾蒂（Sayak Chakraborty），事件迅速在網路上引發關注。

《今日印度》（India Today）報導，事發於上週五晚間，查克拉博爾蒂與友人前往知名酒吧餐廳Oly用餐，當時僅點了一份羊排。隨後，他們在不知情的情況下食用了端上桌的餐點，直到服務人員又送來另一份羊排，眾人才察覺異常。查克拉博爾蒂隨即向服務生詢問，對方卻表示他們點了兩份牛排，其中一份為牛肉，說法引發不滿。

查克拉博爾蒂指出，得知自己誤食牛肉後，情緒與精神上均受到嚴重衝擊。他隨後將現場對質的影片上傳至社群平台，畫面中可見他質問服務生與餐廳經理，兩人均向其道歉，經理也承認這是一起「嚴重失誤」。

影片中，查克拉博爾蒂表明自己是婆羅門階級，並指控該事件傷害其宗教信仰。相關影片迅速瘋傳後，引起警方關注。帕克街警局已正式立案，並依《印度刑法典》（BNS）第299條，以傷害宗教情感為由，逮捕涉案服務生納西魯丁（Shiekh Nasiruddin）。案件後續發展仍有待進一步調查。

