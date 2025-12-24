印度醫院爆全武行…病人1句話醫生「揮拳狂揍」曝光！

國際中心／饒婉馨報導

印度北部近日發生一起醫生毆打病患的暴力事件。有一名男子因呼吸困難緊急就醫，卻在檢查過程中與醫師發生激烈口角，不料醫師竟突然情緒失控，對著躺在病床上的患者揮拳痛毆。目前涉案醫師已受到懲處，相關單位也正介入調查以釐清衝突真相。





醫師被病人言語激怒，直接痛揍病人。（圖／翻攝自Ｘ ＠NavbharatTimes）

根據外媒報導，此事發生在喜馬拉雅山西姆拉市最大的醫院英迪拉·甘地醫學院（IGMC），36歲病患阿瓊‧潘瓦爾（Arjun Panwar）表示自己周一早上感到呼吸困難而急忙到醫院做支氣管鏡檢查，而結束後就遵循醫囑躺在一張空的病床上休息，不料31歲的資深住院醫師拉加夫‧納魯拉（Raghav Narula）突然上前，質問他為什麼躺在這，且態度惡劣的向他索取檢查報告。

病患遭打後還手，診間直接淪為格鬥場。（圖／翻攝自Ｘ ＠NavbharatTimes）

潘瓦爾對此不滿直言，「你也這樣跟你的家人說話嗎？」，不料這句話卻成了引爆點，醫師納魯拉瞬間被徹底激怒，完全喪失專業理智，竟直接揮拳痛揍躺在病床上的潘瓦爾，面對突如其來的暴力，潘瓦爾雖然虛弱，仍本能地嘗試反擊，甚至利用腿部蹬踢與身邊的點滴支架試圖防禦，導致納魯拉一度不穩跌撞到旁邊的空病床上，周遭的醫護人員與家屬見狀隨即上前，試圖拉開兩人並制止衝突；但醫師掙脫旁人的阻攔，執意衝上前對準潘瓦爾的頭部連續用重拳猛擊，施暴過程被現場民眾錄下，而後於網路瘋傳。目前院方已對此惡劣行為做出懲處，當地政府也介入調查，釐清這起嚴重損害醫道精神的暴力案件。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

