印度野生象群「1天踩死5村民」 發狂蹂躪畫面曝

野生動物的反擊！近期印度東部賈坎德邦（Jharkhand）發生村民遭野象踩踏致死事件，在24小時內造成5人死亡，引發當地社區與警方高度警戒。社群上也流傳出野象踩死人之後，發狂蹂躪屍體的畫面，相當震撼又嚇人。

綜合外媒報導，印度賈坎德邦頻傳野象攻擊村民的事件，分布在拉姆加爾區（Ramgarh）與蘭契區（Ranchi）兩地。第一起事件在16日下午16時，一群民眾想靠近野生象群合照，但其中一頭大象突然抓狂，把一名33歲男子阿米特撞倒再踩死，還用鼻子蹂躪玩弄屍體；事後相關畫面在社群上流傳，震驚大票網友。

沒多久又傳出象群闖入村落，發出象鳴聲嚇唬民眾，很多人急忙之下逃出家門，但有兩名婦人在過程中遭大象踩死。不過象群的攻擊並未停歇，有一名年輕人騎著摩托車遇到象群，立刻被撞倒踩死，不久後又有一名男子遭野象突擊，最終傷重不治。

拉姆加爾區分區森林官員尼蒂什·庫馬爾（Nitish Kumar）指出，已派出兩支快速反應小組與森林巡守員正追蹤象群動向，防止更多意外發生，並補充說明，事發的兩個地區交界的森林中，約有42頭野象分群活動。

報導中提到，當地野象數量多且活動頻繁，加上居民生活區與象群棲息地接近，增加了人象衝突風險。官方呼籲民眾在森林或象群出沒區域務必保持警覺，避免靠近拍攝或餵食野生動物，以免造成悲劇。

有動物學家指出，野象對聲音與動態敏感，稍有驚嚇即可能發生攻擊行為，居民需配合森林管理單位的巡邏與防範措施，以降低人員傷亡。

