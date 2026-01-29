印度集體性侵案！女童昏迷大出血 施暴者仍有1人在逃

印度近日發生一起駭人的性侵案件，一名女童遭多名少年集體性侵。（示意圖／Pixabay）





印度近日發生一起駭人的性侵案件，一名女童遭多名少年集體性侵，過程殘暴導致女童大出血，無法行走。

女童遭性侵

根據《The Sun》報導，印度德里東北部的巴詹普拉地區（Bhajanpura, Delhi）於當地時間18日晚上19時左右，一名女童被3名同齡少年用炒麵引誘進一棟廢棄的兩層樓房裡性侵，過程殘暴導致女童昏迷，3名少年犯案後逃離現場。

女童失蹤後，母親焦急四處尋找，成功尋獲時女童仍未恢復意識，倒在地上大量出血，母親往她臉上潑水才成功喚醒，女童清醒後透露「我被騙進來，雙手被綁住、嘴巴被堵住，他們對我做了骯髒的事，甚至還用假錢威逼利誘，叫我不要說出去」。

施暴者皆未成年

家屬報警後，調查人員在犯罪現場發現血跡，並完成相關證據蒐集，也查出嫌犯年齡都不大，目前警方已逮捕年齡較小的兩名嫌犯，還有一名少年仍在逃。

女童健康狀況

女童傷勢一度嚴重到無法行走，所幸經送醫救治情況穩定，目前正在康復中，從事人力車夫的女童父親也暫停工作全力照顧女兒，並對少年的犯行表示「就算年紀小，也要接受嚴厲懲罰」。

廣告 廣告

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

新／日本岩手縣5.1地震！震源深度20km無海嘯

女網紅不倫CEO！辦公室不雅片瘋傳 公司火速切割

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

