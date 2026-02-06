印度非法煤礦驚傳爆炸 已知至少18死、仍有多人受困

印度東北部一處非法煤礦發生爆炸事故，造成至少18人死亡，另有多人可能仍被困在礦場中。當地警方表示，爆炸發生在東賈因提山區一處偏遠地區，目前已從爆炸現場拉出18具遺體，另有8人在事故中受傷。

印度東賈因提山區的礦場。（資料照／路透）

地區警察局長庫馬爾（Vikash Kumar）在接受《印度快報》（The Indian Express）採訪時表示，「礦工們可能是因為燒傷或有毒氣體釋放導致的呼吸問題而死亡，但因為沒有人能夠清楚說明究竟發生了什麼事，以及當時總共有多少工人在場，我們無法估計還有多少人可能被困在裡面。」

當地官員馬尼許（Manish Kumar）指出，救援人員已於當地時間5日日落時分暫停作業，計劃在6日恢復搜救，屆時將獲得州政府和聯邦人員的支援。他將這個礦場描述為「非法鼠洞礦場」，這類礦場是指深而窄的豎井，工人在極為危險的環境下開採煤炭和其他礦物。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對遇難礦工家屬表示「哀悼」，「我對於梅加拉亞邦東賈因提山發生的不幸事件感到痛心」，並宣布將為每個遇難者家庭提供20萬盧比（約70,095元新台幣）的賠償金。

梅加拉亞邦首席部長桑瑪（Conrad Sangma）承諾當局將追究責任人，並呼籲停止非法採礦活動。庫馬爾表示，爆炸可能是由炸藥引起的，但調查仍在進行中。

在印度東部和東北部地區，非法煤礦十分普遍，礦工每天工作一整天的收入僅有18至24美元（約570至760元新台幣）。這類「鼠洞採礦」因水污染問題，自2014年起在梅加拉亞邦已被禁止。然而，非法採礦活動仍然存在。

值得一提的是，2018年，梅加拉亞邦一處類似的礦場曾發生事故，導致至少15名礦工被困在礦井中喪生。這次事故再次引起人們對印度非法採礦安全問題的關注。

