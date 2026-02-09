印度飛餅師傅在湖南成「外籍專家」 爽領4500元慰問金惹議

近日，兩名在大陸湖南邵陽市邵東市工作的印度籍飛餅師傅被當地認定為「外籍專家」，並各自獲得1000元人民幣（約4500元新台幣）的慰問金。此事引發網友熱議，部分聲音質疑「外籍專家」的認定標準是否合理。

印度飛餅師傅在湖南成「外籍專家」還獲慰問金。（圖／翻攝微博）

據《南方日報》報導，這兩名印度籍飛餅師傅分別受聘於邵陽邵東的兩家餐飲店。某餐飲店負責人表示，他們是透過勞務中介聘請這兩名印度籍師傅的，並透露店內每份印度飛餅的售價約為20多元人民幣（約90元新台幣），深受當地顧客喜愛。

對於兩名印度籍飛餅師傅被認定為「外籍專家」一事，邵東市科技和工業信息化局（科工局）回應稱，確實已經發放了相關慰問費用，但強調外籍專家的認定以及相關款項來源均由邵陽市科技局負責，邵東市科工局僅負責執行相關事宜，目前也在等待邵陽市科技局的進一步答覆。

2月7日，記者致電邵陽市科技局，詢問外籍專家認定是否符合相關標準。對此，科技局相關工作人員表示，請以官方通報內容為準，並承諾將儘快回應外界的疑問。

此事件曝光後，引起網友廣泛討論。有網友質疑：「如果印度飛餅師傅是外籍專家，那我們的拉麵師傅、刀削麵師傅是不是也該被認定為本土專家？」另有網友調侃：「我會包餃子，技術比飛餅更複雜，算不算專家？」對此，社會輿論普遍關注外籍專家的認定標準是否存在漏洞。

根據湖南省人民政府官網公布的《申請辦理外國專家來湘工作許可證條件》顯示，外國專家需執行政府間協議、國際組織間協定或中外經貿合同，並應聘於湖南省內的專業技術或管理崗位。此外，部分外籍專家需具備大學學士以上學位及5年以上相關工作經驗。然而，目前尚無官方解釋這兩名印度籍飛餅師傅是否符合上述條件。

