印度飲水疑遭廁水污染 釀10死、數百人送醫

▲有印度「最乾淨城市」之稱的印多爾（Indore），近日爆發一起可怕的飲用水遭污染事件，已知造成至少10人死亡，包括嬰兒。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 印度過去8年被連續評為「最乾淨城市」的印多爾（Indore），近日爆發一起可怕的飲用水遭污染事件，已知造成至少10人死亡，包括嬰兒，另有270多人被送往醫院救治。當地政府對居民用水採樣化驗，結果顯示存在多種「通常只存在於含有人類排泄物污水」的細菌。

綜合《BBC》、《衛報》等外媒報導，印多爾一個低收入社區-巴吉拉特普拉（Bhagirathpura）的居民，幾個月來一直向當局反映「自來水有異味」，投訴卻無人理會，直到陸續有人因為上吐下瀉送醫甚至喪命才引起重視，印多爾市長巴爾加瓦（Pushyamitra Bhargava）聲稱，疑似是因為污水混入提供給居民的日常飲用水管道，問題恐出在一處建在該管道上方的公廁，據悉該公廁建造時並未配備專門的化糞池。

印多爾市議員瓦格拉（Kamal Waghela）質疑，這起案件是因官員嚴重瀆職導致，多名市政官員已被停職等待調查，死亡及送醫人數不排除還會攀升。

目前造成污染的洩漏點已被修復，當地政府正在排查是否還有其他洩漏點，並透過水罐車供水給巴吉拉特普拉，居民被告知在另行通知前，暫時不要使用自來水。

1個才5個月大的男嬰也死於這場水污染事件，他的父親薩胡（Sunil Sahu）淚訴，非常後悔給兒子喝了用水稀釋過的牛奶，儘管他們已將水煮沸並放涼才餵給寶寶：「沒人告訴我們水被污染了。我們用濾水器過濾過。整個社區用的都是同樣的自來水。沒有任何預警。」

報導指出，受害嬰兒12月26日開始出現腹瀉症狀，儘管醫生提供了治療，孩子仍在3天後夭折，薩胡堅信是受污染的水害死兒子。

裁縫師亞達夫（Sanjay Yadav）也痛訴69歲的母親在送醫後不到24小時就去世，自己11個月大的兒子也生病了，鄰居帕爾（Sudha Pal）76歲的父親也死於嚴重腹瀉：「我們家的自來水仍然受到污染，水聞起來很臭，但我們從來沒想過它會要人命。」

