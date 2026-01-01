印度首射「LRGR 120」遠程火箭彈 測試效能

記者廖子杰／綜合報導

印度去年12月29日利用現役「Pinaka」多管火箭系統（MBRL），成功試射新型遠程導引火箭彈「LRGR 120」，驗證整合效能，未來可望協助印軍進一步強化防空戰力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，印度國防研究暨發展組織（DRDO）在該國東部奧里薩邦的昌迪普爾試驗場，運用「Pinaka」多管火箭系統，順利完成新開發「LRGR 120」遠程導引火箭彈的首次飛行測試，不僅達成所有預定的機動動作和測試目標，更展現如「教科書般精準」的出色命中率。

印度國防研究暨發展組織透過聲明表示，「LRGR 120」在測驗期間的飛行軌跡，已由事先部署的相關測距裝備全程追蹤掌握，除成功取得導引性能和速度相關的技術參數資料，也驗證其可達120公里的優異射程，以及與「Pinaka」系統的相容性和作業互通性。

對此次測試結果，印度國防部長辛赫也表達肯定，除祝賀參與研發計畫的DRDO團隊外，也認為全新遠程導引火箭彈的設計和開發，可望提升印度武裝部隊作戰能量，且將賦予砲兵單位足以牽動戰局的重要能力。

印度以「Pinaka」多管火箭系統成功試射新型遠程導引火箭彈「LRGR 120」。（取自印度國防研究暨發展組織「X」）