印度驚傳重大鐵路事故！兩列火車猛烈追撞釀11死20傷

印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一列載客列車與貨運列車發生追撞事故，造成至少11人死亡、約20人受傷。事故發生於當地時間4日晚間，地點位於該邦首府賴布爾東北方約115公里的比拉斯布爾市附近。

根據美聯社報導，事故造成載客列車的一節車廂翻覆並疊壓在貨運列車的一節車廂上。救援隊伍經過數小時的努力，成功將翻覆的車廂吊回地面，並使用鐵鉗切開車廂，在內部發現另外三具遺體。當地官員表示，死者中包括載客列車的女性駕駛，而副駕駛則身受重傷，目前已被送往私人醫院接受治療。

官方表示，5日清晨已完成所有救援和清理工作，列車已恢復正常行駛。事故中約有20名傷者正在當地醫院接受治療。印度鐵路公司已發表聲明，表示已對事故原因展開調查，並宣布將向罹難者家屬和傷者提供經濟援助。

在印度，列車事故並非罕見。儘管政府致力改善鐵路安全，但每年仍會發生數百起事故，其中部分造成人員死亡，這些事故通常被歸咎於人為疏失或老舊的信號系統。2023年，印度東部奧里薩邦曾發生一起嚴重的列車相撞事故，造成至少288人死亡，成為印度史上最嚴重的列車事故之一。

