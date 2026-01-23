印度驚悚意外！「海盜船空中解體」當場倒塌釀14傷

印度海盜船空中解體。（圖／翻攝X／@soyluisgabriel1）

印度中央邦賈布阿鎮（Jhabua）日前舉辦嘉年華活動時發生嚴重遊樂設施事故，一座運行中的巨型「海盜船」遊樂設施竟在半空中突遭解體，導致多人被拋飛。根據印度《新德里電視台》（NDTV）報導，事件共造成至少14人受傷，其中包括多名當地學童，場面驚悚駭人。

事故發生於本月19日下午，當地在舉辦一場名為「馬哈拉傑諾梅洛」（Maharaj No Melo）的市集型嘉年華活動，吸引大批民眾與學生參與。事發時，一座名為「龍的鞦韆」（Dragon Swing）的巨型海盜船正在正常運行，卻在高速擺盪中突然結構崩塌，整座設施應聲斷裂，部分乘客當場被拋飛撞牆，另有數人卡在斷裂的鋼架殘骸上，尖叫聲四起，引發現場一片混亂。

目擊者指出，當時設施內有不少學童乘坐，其中多數為女學生。事故發生後，現場群眾立刻衝上前協助救援，將傷者送醫。根據後續醫療通報，共有14人受傷，其中2名女學生傷勢嚴重，目前皆已送往醫院接受治療，所幸無生命危險，但仍需進一步觀察。

事故現場的目擊者也質疑設施安全性，指出該遊樂設施在出事前看起來已有搖晃跡象，且明顯超載，卻無任何工作人員進行事前檢查或維護。

