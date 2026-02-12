印度驚悚校園情殺！男大生求婚遭拒 爆頭女同學後自轟

（記者許皓庭／綜合報導）印度旁遮普邦（Punjab）塔恩塔蘭縣驚傳一起駭人聽聞的校園槍擊事件。一名就讀法學院的 20 歲大一男學生，疑因向女同學求婚遭到拒絕，竟於 9 日上午在教室內當眾掏槍射殺對方，隨後朝自己頭部開槍自戕。這起情殺案造成校園極大恐慌，目前受害女學生已確認身亡，嫌犯則送醫搶救中，生死狀況各方說法不一，警方正深入調查槍枝來源與詳細動機。

根據當地警方及《印度時報》指出，涉案槍手確認為大一新生普林斯（Prince Raj Singh），死者則是同班同學桑迪帕（Sandeep Kaur）。據了解，普林斯早已對桑迪帕展開熱烈追求，卻屢屢碰壁。案發前一日（8日），普林斯曾透過電話表白心意未果；9 日上午，他趁上課前直接走到桑迪帕面前再次示愛，希望能挽回局面，不料場面瞬間失控。

目擊者指出，當桑迪帕再次明確拒絕後，普林斯情緒失控，竟從隨身書包中取出手槍，近距離朝女方頭部扣下板機，導致桑迪帕當場倒地身亡。行兇後，普林斯隨即舉槍朝自己頭部射擊企圖輕生。突如其來的槍響劃破校園寧靜，教室內師生驚恐尖叫四處逃竄，現場一片混亂。警方接獲通報後，火速派遣大批警力趕赴現場封鎖調查。

針對這起悲劇，死者家屬悲痛表示，普林斯騷擾女兒已長達數個月，儘管桑迪帕始終明確拒絕交往，對方仍不罷休，甚至曾登門威脅恐嚇。家屬控訴，普林斯過去就曾揚言若得不到回應「就會開槍殺人」，如今一語成讖。家屬同時嚴厲質疑校方維安出現嚴重漏洞，竟讓學生得以攜帶致命武器進入校園，未能保障學生人身安全。

關於嫌犯目前的生命徵象，外界消息混亂。雖然當地村長聲稱普林斯已傷重不治，但警方澄清，嫌犯目前雖性命垂危，但尚未正式宣告死亡，仍在醫院搶救中。另有消息透露，普林斯的父親為現役軍人，近期剛返回部隊。警方強調，全案正進入司法調查程序，後續將透過數位鑑識、調閱監視器畫面及訪談相關人員，進一步釐清槍枝來源及確切案發經過。

《引新聞》提醒您：輕生解決不了問題，請珍惜生命，請再給自己一次機會！生命線：1995；衛福部諮詢安心專線： 1925（24小時）；張老師專線：1980

