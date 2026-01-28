印度高官飛機墜毀5死！偏離跑道殘骸爆濃煙

▲印度28日發生空難，馬哈拉什特拉邦副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）搭乘的小型商務機，嘗試降落時撞擊地面，機上5人全數罹難。（圖／翻攝自Ｘ／ANI）

[NOWnews今日新聞] 印度馬哈拉什特拉邦今（28日）發生空難，該邦副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）搭乘的小型商務機，嘗試降落時撞擊地面，機上5人全數罹難，現場殘骸爆出濃煙。

據路透社、經濟時報報導，印度民航總局今表示，馬哈拉施特拉邦巴拉馬蒂機場今上午8時45分發生空難，副首席部長帕瓦爾及兩名工作人員、兩名機組人員，5人全數罹難。失事的機型是龐巴迪「利爾噴氣（Learjet）45型」公務機。

帕瓦爾乘坐的飛機從孟買起飛，預計飛往距離250公里的家族據點巴拉馬蒂進行競選活動，但在降落時偏離跑道，撞擊地面後解體起火。

現場影片可以看到，飛機殘骸燃燒，滾滾濃煙從散落在空地上的部分殘骸中升起。目擊者表示，「飛機在下降時就很不穩定，看起來快要墜機，結果就真的墜毀了」，著陸後不久後就看到飛機著火，隨後又有四、五次爆炸，包括機場工作人員在內的許多人都跑向殘骸，但火勢太猛，無法營救。

