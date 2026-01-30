印度黃金去年進口量創新高 規模達589億美元

放眼全球最愛買黃金的民族，一個是華人，另一個就是印度人。小從個人的喜慶節日，大到文化與宗教慶典，印度人都有理由非買黃金不可。

印度民眾巴爾瓦表示，「我婚後就開始一直戴黃金（飾品），最近我買了35公克的金鏈子，今天來買了一枚戒子，我喜歡買黃金，買黃金飾品跟有什麼優點沒有關係，買黃金就只是因為我喜歡罷了。」

去年開始在美債風險升高、地緣政治緊張升溫的恐慌帶動下，黃金出現拋物線式的瘋狂漲幅，近來更是連續九個交易日，價位一天比一天高，29號衝上了每盎司逼近5600美元的天價。

廣告 廣告

印度的黃金與白銀消費，高居全球市場的第二位與第一位，而且全仰賴進口。去年一整年黃金的進口量就較前一年增加了1.6%，來到589億美元規模，白銀的進口數量更是大漲了44%，來到92億美元，雙雙創下了歷史新高。

換算起來，去年十分之一的外匯存底都貢獻給了黃金、白金。這也引發貿易逆差與盧比貶值的憂慮，預料印度政府將祭出高關稅措施來因應。如此一來，黃金在印度市場的售價，勢必將會更高。

更多公視新聞網報導

地緣政治風險升溫 國際黃金、白銀價再創新高

見證香料從山林到餐桌 印度喀拉拉邦推廣香料觀光

