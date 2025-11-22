印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。
曾經荒蕪的農地，如今鋪滿太陽能板，在陽光下閃耀，更照亮了家家戶戶。
太陽能發電板持有人 庫瑪莉：「以前沒電時 連灑水器都用不了，我們常常缺水又停電，自從裝上太陽能板後，一切都改善了 再也沒有停電，收成也變好了。」
在印度拉賈斯坦邦的 沙漠村莊 薩瓦爾達，太陽能扭轉的，不只是老百姓的生計，還有下一代的未來。過去因為酷熱與停電，經常無法上課，如今教室裡安裝了電扇，孩子們終於能專心學習。
教師 康瓦耳：「現在有了太陽能，我們還能用投影機教學，電腦課也不再被停電打斷，孩子更開心 入學率也提高了。」
村子裡的商店，現在每天晚上都能開門營業。
磨坊老闆 可汗：「以前電力一周只供應白天，一周只供應晚上，根本沒辦法好好工作，現在24小時都有電，做生意輕鬆多了。」
這場能源轉型，是地方政府與「全球能源公益聯盟」合作的成果，除了創造經濟動能，還能減少碳排，將氣候行動，體現在每一塊被陽光點亮的土地上。
