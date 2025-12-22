印度一家五口半夜開車遇搶劫！妻女被拖到路邊性侵

印度北方邦布蘭德沙赫2016年發生國道搶劫性侵案，一家五口遭挾持，母女受害。（示意圖／翻攝自Pexels）





印度北方邦布蘭德沙赫（Bulandshahr）一家五口於2016年某日行經國道，不幸遭歹徒攔截搶劫，隨後被挾持至路旁空地，其中一對母女遭多名歹徒輪流性侵。案件歷經9年4個月又23天審理後，特別法庭認定5名被告罪證確鑿，依法對5人作出最終量刑裁決。

根據《Bhaskar English》報導，該案發生於2016年7月29日深夜，諾伊達（Noida）有一家五口，當時正駕車前往沙賈漢普爾（Shahjahanpur）參加喪事，行經國道91號，途經布蘭德沙赫鄉村警分局轄區內的多斯特普爾（Dostpur）高架橋附近時，突遭歹徒攔車。

當時車上共有5名家庭成員，歹徒將一家人挾持後，將母親和女兒拖至路旁田地性侵，犯行極為惡劣，並搶走現金、珠寶及其他貴重物品後逃逸。

經過警方調查與司法程序，共有6人被列為嫌犯，其中1人薩林（Salim）已於數年前因病死亡，案件因此僅針對其餘5人持續審理。法院並於上週六裁定5名被告全數有罪，後續將宣判刑期。

