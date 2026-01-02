印度「最乾淨城市」驚爆自來水汙染！至少14人死亡、逾200人住院觀察

擁有「印度最乾淨城市」稱號的中央邦印多爾市近期爆發大規模自來水汙染事件，上千位民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀，截至目前為止已經造成 14 人死亡、超過 200 人仍在醫院接受治療。 圖：翻攝自 @gemsofbabus_ X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，印度飽受水汙染問題的困擾，難以安全使用的污染水也限制了該國各經濟、社會部門的發展。近期有外媒爆料稱，被連續多年評為「印度最乾淨城市」的中央邦印多爾市也傳出自來水遭到汙染的消息，導致上千位民眾嘔吐、腹瀉，目前已經造成 14 人死亡、超過 200 人仍在醫院接受治療。雖然當局聲稱已經修復造成汙染的洩露點，但當地民眾卻仍對自來水的安全性表示質疑。

綜合《英國廣播公司》( BBC )、中國《新華社》等外媒報導，位於印度中部中央邦的商業兼行政中心印多爾市近期爆發大規模自來水汙染事件，大批民眾在使用受汙染的自來水後發生嘔吐、腹瀉等症狀，，且截至目前為止已經造成 14 人死亡。

報導稱，事件發生後，當地衛生部門立即針對印多爾市內主要居住貧困中低收入家庭的地區進行篩檢，發現在 4 萬多位居民中，有約 2,450 例嘔吐與腹瀉的病例。由於印多爾市先前曾多次被評選為「印度最乾淨的城市」，此次的大規模自來水汙染事件重創了印度民眾對自來水安全的信心。

報導指出，此次自來水的汙染源疑似與市內某一個警察檢查站廁所汙水被「錯誤排放」並導致汙水進入城市供水系統有關。針對自來水遭汙染一事，印多爾市行政長官希瓦姆．維爾馬 ( Shivam Verma ) 強調，當局已經完成對汙染點的修復作業，並針對其他潛在的汙染點展開調查，「我們已經解雇一名與此事相關的市政官員，並另外停職兩名相關的官員」。

中央邦首席部長莫漢．亞達夫 ( Mohan Yadav ) 也在接受媒體訪問時表示，中央邦已經成立調查委員會，針對此次的汙染事件展開詳細調查，並竭盡全力確保類似事件不再發生。亞達夫也進一步指出，印多爾市政府目前已經派遣多輛水罐車，陸續向受汙染地區提供乾淨的水資源，「在政府另外發布通知前，當地民眾不應繼續使用自來水」。

然而，有當地居民反映稱，早在大規模腹瀉事件發生的兩個月前，自來水就已經出現水質惡臭且疑似遭到汙染的現象，質疑自來水系統並非近期才遭受汙染。與此同時，在野的印度國民大會黨議員吉圖．帕特瓦里 ( Jitu Patwari ) 也發布公開批評，質疑執政的印度人民黨政府治理不善、隱瞞實際死亡人數，「印多爾的民眾一直以來都以實際行動支持人民黨，但他們的官員卻只願意給我們受到汙染的自來水」。

