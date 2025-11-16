印度「最嚴」個資保護規則上路 Meta、Google、OpenAI 全面受規管

火報記者 陳銳/報導

印度政府近日實施新的個資保護規則，要求 Meta、Google、OpenAI 等大型科技企業在蒐集個人資料時採取更嚴格的限制，並讓使用者對自身資訊擁有更高的掌控度。

新規範明確規定，企業只能為明確且單一的目的收集必要資料，並須向使用者解釋收集原因、用途與儲存方式。此外，企業必須提供退出機制，讓用戶可以拒絕資料被用於特定目的；若發生資訊外洩，企業也需主動通知受影響者。這些規則的制定，使 2023 年通過的《數位個人資料保護法》能夠正式落地執行。

新規定要求企業僅為單一明確目的收集必要資料，並提供退出機制及外洩通報。圖:istockphoto

印度目前擁有將近十億網路用戶，是全球成長最快的數位市場之一。各式人工智慧服務，例如 ChatGPT、Perplexity、Google Gemini、Meta 的 AI 工具等，都視印度為關鍵市場。因此，新法規對科技企業的用戶資料蒐集策略、模型訓練方式、廣告投放流程都將產生實質影響。

政策研究者 Dhruv Garg 指出，新規則的公布代表印度在個資治理方面邁出重要一步，顯示政府希望在人工智慧時代建立更完善的資料保護制度。他表示，這將形塑企業在印度市場的運作方式，也可能成為其他新興市場參考的監管模式。

除了本次實施的隱私規則外，印度政府也正在研擬多項數位領域法規，包括針對 AI 模型開發者與社群平台的合規標準、資料安全要求與透明度義務等。相關法案預計將在未來數月陸續公布，形成更完整的監管架構。

隨著執行細則正式生效，印度的資料保護法開始全面運作，科技企業將需要調整現有流程，以符合新規範所要求的透明度與責任義務。