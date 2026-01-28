印度—歐盟自由貿易協議成形 全球重組海運版圖

根據英國航運相關網站表示，印度與歐盟歷經近二十年談判，於本週正式完成自由貿易協議，這項具里程碑意義的協議不只是外交成果，更將在地緣政治緊張、全球貿易航線重組之際，具體改變印度與歐洲間的海運版圖。

這項協議涵蓋合計約二十億人口、約占全球國內生產毛額四分之一的龐大市場，內容包括取消或調降歐盟出口至印度九十七％商品關稅，及印度出口至歐洲逾九十九％商品關稅。對航運市場而言，這代表印度︱歐洲航線貨櫃貨量、散雜貨機械運輸及汽車相關貨流，將出現長期且結構性的成長。

分析師指出，貨櫃航運將最先感受到衝擊，僅歐盟商品每年即可節省約四十七億五千萬美元關稅成本，使實體貨物運輸的經濟誘因大幅提升。印度西岸的尼赫魯港（Jawaharlal Nehru Port）、蒙德拉港（Mundra）與皮帕瓦夫港（Pipavav），因鄰近歐洲主要航線，預期將成為主要受惠港口；歐洲部分，鹿特丹港（Rotterdam）、安特衛普港（Antwerp）、漢堡港（Hamburg）、比雷埃夫斯港（Piraeus）及瓦倫西亞港（Valencia）也可望吸納更多貨量。

多家航商已開始評估航線設計調整的可能性。新協議有利於開闢印度直航北歐的深海航線，降低對新加坡港（Singapore）或可倫坡港（Port of Colombo）等亞洲轉運港口的依賴，同時也可能在既有亞歐航線中增加印度掛靠、縮減部分中國港口配置。

除貨櫃運輸，機械與工業設備關稅下調，也將帶動散雜貨與專案貨運需求；汽車與工程產業開放，則有利於滾裝船與重件船舶市場發展。長期而言，印度在歐盟供應鏈中地位提升，將促使亞歐貿易結構重新平衡，並改寫船隊部署策略。

儘管協議仍需完成批准程序，且關稅調降將分階段實施，航運界普遍預期，真正的轉變將自二○二○年代後期逐步顯現。隨著貨量更穩定成長，航線效率與港口競爭力重要性將進一步凸顯，印度︱歐洲海運走廊可望成為未來十年全球航運版圖中的關鍵主軸之一。