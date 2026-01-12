印度「殺人象」現蹤！10天奪22條人命 夜襲民宅一家6口慘遭滅門

國際中心／綜合報導

印度發生野生公象隨機攻擊人類事件，10天內已釀22死。（圖／資料照）

印度賈坎德邦（Jharkhand）接連發生多起野生大象攻擊事件，6日深夜。一頭野生公象闖入民宅，造成一對夫妻、及其子女等6人死亡。據官方調查，10天內已有22人遭同一隻大象攻擊身亡，這頭公象疑因處於發情期，與象群走失後四處隨機攻擊人類，目前仍未捕獲。

綜合印媒報導，因森林遭破壞導致大象棲息地減少，近年來野生大象與人類衝突案件暴增，一頭野生公象疑因正值發情期，近期在印度賈坎德邦叢林區四處亂竄，且隨機攻擊人類，5日，這頭公象在戈伊克爾（Goilkera）的森林區內攻擊人類，造成7人死亡，其中包含一名成年男子及其2名子女。

1月6日深夜，這頭公象遊蕩進入諾阿蒙迪區一處村落，疑似為了尋找食物闖入一處民宅且攻擊熟睡的居民，造成一對夫妻、及其子女等6名家族成員死亡，僅1名幼童逃出屋外倖存，另也在同地攻擊2人造成重傷。

1月10日，這頭野象又在貝尼薩加爾湖附近攻擊人群。1名年輕人被當場踩死，另外一名男子被象鼻捲起拖入森林，不久後發現該名男子遺體被尋獲，另有一人被攻擊受重傷不治身亡。

印度官方表示，過去10天內，賈坎德邦鄰近區域內的大象攻擊事件已造成22人死亡，經調查，是同一頭成年公象隨機攻擊造成嚴重死傷，當局已向各地村落示警，且設法追捕中。

