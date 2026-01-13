印度「殺人野象」10天釀22死！夜襲民宅1家6口慘死 當局設法追捕中

印度近日發生野生公象攻擊事件。大象示意圖。取自Unsplash



印度賈坎德邦（Jharkhand）近日接連發生野生大象攻擊事件，據當地官員指出，疑似是同一頭野生成年公象因發情期情緒躁動攻擊人類，過去10天內已造成22人死亡，死傷慘重，當地政府已向各地村落示警，且設法追捕中。

印度近年來因森林遭破壞、大象棲息地減少，導致人象衝突事件暴增，當地媒體報導，該頭野生公象疑因正值發情期，近期在叢林區四處亂竄、攻擊人類，有人當場被踩死，有人被象鼻捲起拖入森林，甚至常在晚間人們安睡時襲擊，引發當地居民恐慌，只好使用煙火及組成夜間巡邏隊來防止大象靠近人口密集區域。

廣告 廣告

據官方統計，這頭大象5日在戈伊克爾森林區造成7人死亡，包含1名成年男子及其2名子女；6日深夜，這頭公象遊蕩進入諾阿蒙迪區村落，疑似為了尋找食物闖入民宅，造成一對夫妻、及其子女等6名家族成員死亡，僅1名幼童逃出屋外倖存，另也在同地攻擊2人造成重傷。

除此之外，這頭野象10日又在貝尼薩加爾湖附近攻擊人群，1人被當場踩死，1名男子被象鼻捲起拖入森林，不久後發現該名男子遺體被尋獲，還有1人被攻擊受重傷不治身亡。

印度野象攻擊事件引發關注，當地官員指出，目前這頭大象正在三個叢林管理區的交界處的百公里範圍內四處遊盪，目前當地警察局已經協助附近居民搬遷，並派出動物專家協助追蹤，一旦找到這頭大象，將會使用鎮靜劑將其制服，並重新安置。

更多太報報導

老司機按錯鈴！阿嬤開門嚇傻 1則抱怨文助警逮賣淫「女僕妹」

一隻狗被毒死…驚揭情侶撕破臉多恐怖 女放火燒他！男開車撞她

餵饅頭噎死1歲娃 粗心保母涉過失致死被起訴