印度「立百病毒」致死率75% 醫列3重點澄清：不必恐慌

印度、孟加拉近期爆發「立百病毒」疫情，引起國際與國內關注，衛福部疾管署也預告將「立百病毒」列為第五類法定傳染病。對此，兒科醫師傑登指出，「立百病毒」雖然致死率達40至75%，但不會像COVID-19、流感等大規模擴散，目前政府的作為是為了「提早防範」而非「正在流行」，因此民眾不必太擔心。

傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文表示，「立百病毒感染症」目前已被列為法定傳染病，不少家長便開始擔心「是不是很多東西都不能吃了？」實際上WHO資料顯示，「立百病毒」致死率雖達40至75%，但傳播力不強，因此各國僅僅是「高度監測」，並非恐慌性防疫。

傑登說明，「立百病毒」（Nipah virus）是人畜共通傳染病，輕微症狀有發燒、頭痛、呼吸道症狀等等，嚴重則會讓患者走路不穩、腦炎、抽搐、意識改變，但目前台灣是「零病例」，沒有任何確診人類或動物病例，政府將其列為第五類法定傳染病，是為了「提早防範」而非「正在流行」。

傑登指出，「立百病毒」並不會像COVID-19、流感大爆發，即使病毒有可能經由人傳人，但需要非常密切、長時間接觸，多發生在家庭照護或醫療院所中，目前沒有證據顯示它能在社區大規模擴散。

傑登提及，以孟加拉「立百病毒」疫情來看，根據流行病學調查，約有47%的感染者曾有飲用「生椰棗樹汁」（raw date palm sap），這是割開椰棗樹幹後流出來的樹汁，果蝠會湊上去舔，樹汁便因此遭唾液汙染，如果直接接觸果蝠的唾液、尿液，就有機會被感染。

至於椰子汁、豬肉到底還能不能吃？傑登澄清，椰子汁不等於椰棗樹汁，病毒風險主要是常見於南亞的「生椰棗樹汁」，而椰子有硬殼，果蝠是咬不開的，因此可以安心喝台灣市售椰子汁；雖然早期馬來西亞疫情與豬有關，但近期印度疫情主因是果蝠，且「立百病毒」怕高溫，只要食物充分加熱、煮熟，就沒有感染風險，所以可以放心吃豬肉。

傑登提醒，如想預防「立百病毒」，在前往南亞（孟加拉、印度部分地區）旅遊時，應拒絕生食及路邊不明的「生果汁、飲料」，水果也務必洗淨再吃，也要避免接觸果蝠、蝙蝠、野生豬隻等野生動物，同時要記得勤洗手，「這是不變的防疫真理！」

最後，傑登強調，「立百病毒」致死率雖高，但不容易傳播，「只要不前往疫區、不接觸野生動物，食物洗淨煮熟，我們就很安全！」

