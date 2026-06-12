印度「蟑螂人民黨」爆紅 率領青年展開全國性示威

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印度爆紅的「蟑螂人民黨」(Cockroach Janta Party, CJP) 11日發起了全國性的示威活動，數百名學生和年輕支持者聚集在西部城市普恩(Pune)。這是該青年運動最新一次展現力量的行動。

在薩維特里巴伊菲勒普恩大學(Savitribai Phule Pune University)舉行的集會，緊接著該組織上週在新德里舉辦的首場大規模街頭抗議。這場抗議活動要求教育部長普拉德漢(Dharmendra Pradhan)因涉嫌考試違規和一再發生的試卷洩露事件而下台。

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「蟑螂人民黨」創辦人迪普克(Abhijeet Dipke)是一位政治傳播策略師，正在波士頓大學(Boston University)就學。他向支持者發表演說，稱11日標誌著更廣泛的全國性運動的開始。他宣佈了在其他城市舉行抗議活動的計畫，並表示如果教育部長不下台，支持者將於本月稍晚重返新德里。

最近剛從美國返國以領導活動的迪普克向記者表示：「政府不能忽視年輕人。」

這場運動興起於今年5月，此前最高法院法官康德(Surya Kant)發言將部分失業的年輕人比為「蟑螂」，引起眾怒。支持者們視此一詞彙為韌性的象徵，這幫助了該組織在Instagram上累積了超過2,200萬追隨粉絲。

此後，該運動的訴求擴展到包括失業、生活成本上漲和政府問責等議題。

「蟑螂人民黨」將自嘲式幽默和政治批判結合。支持者們戲稱自己失業且長期泡在網上，而嘲諷失業、貪腐和政治失能的影片與迷因也吸引了數百萬觀看次數。許多模仿CJP的帳號也採用了蟑螂作為諷刺性的政治符號。