印度14歲運動員「校內玩手機」遭約談父母 墜樓重傷

印度一名14歲的國家隊滑冰運動員，因校方約談父母討論他在校使用手機的問題，從陽台墜下。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度一名14歲國家隊滑冰運動員里山·卡塔拉（Rishan Katara），因校方約談父母討論他在校使用手機的問題，突然衝出教室，從陽台墜下，造成嚴重傷勢。

根據外媒《TheDailyJagran》報導，里山前一日才因攜帶手機並拍攝社群短片遭到訓誡，隔日校方便約談其父母討論此事，不料里山突然奔出教室，隨後從陽台墜下。

緊急送醫後，里山的下顎骨、雙腿均有骨折，甚至脊椎有8至10處骨折。里山不僅是國家隊滑冰選手，課業成績也十分優異，當時正準備全國錦標賽。

里山的父親表示，抵達學校才得知兒子出事。里山向父母解釋，「當時很慌張，因為害怕父母的反應」，並坦言「學校裡不允許使用手機」。

