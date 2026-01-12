印度19歲少女慘遭5男輪流性侵！其中1人竟是警方司機

一名19歲少女遭性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





印度恰蒂斯加爾邦科爾巴地區傳出駭人性侵案，一名19歲女子疑遭5名男子輪流性侵，其中一人竟是警方緊急應變服務車輛的司機，其中2名嫌犯遭逮，警方正全力追緝其餘3名嫌犯。

根據《Outlook India》報導，8日晚間科爾巴轄下的班基蒙格拉警局管轄範圍內，其中一名嫌犯打電話誘騙女子出門後，將她帶到班基蒙格拉一處廢棄屋舍，與其餘四人輪流性侵女子，並在犯案後逃離現場。

女子遭遇性侵後陷入昏迷，清醒後設法返家，向家人說明遭遇，家屬立即將她送往醫學院附設醫院接受治療，並通報警方。

2人遭逮 全力追緝其餘嫌犯

這起案件10日立案，隨後移交至班基蒙格拉警局展開正式調查，根據當地媒體報導，目前已有2名嫌犯遭到拘留。科爾巴警察局長西達爾特・蒂瓦里表示，遭拘留者包含「Dial 112」服務的司機，警方正全力追緝其餘3名涉案嫌犯，案件仍在進一步偵辦中。

